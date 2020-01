Appel à candidature pour le programme de bourses Tsinghua Amgen 2020

PÉKIN, 15 janvier 2020 /CNW/ - Le programme de bourses Amgen (Amgen Scholars Program, ASP) est un programme international financé par la Fondation Amgen sous la direction de l'université Harvard qui vise à accroître les possibilités de recherche pour les étudiants qui s'engagent à poursuivre une carrière dans le domaine des sciences biomédicales. Dans le cadre du programme d'été de huit ou dix semaines, des étudiants remarquables de premier cycle provenant des quatre coins du monde peuvent entreprendre des projets de recherche sous la direction de professeurs de classe mondiale, participer à des activités de réseautage et à des séminaires de pointe et prendre part à un symposium à titre de représentants dans leur région respective. Jusqu'à présent, 24 établissements d'enseignement et de recherche de premier plan aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Australie et au Canada ont accueilli le programme d'été, dont quatre établissements en Asie, à savoir l'université nationale de Singapour, l'université de Tokyo, l'université de Kyoto et l'université Tsinghua.

15 excellents candidats seront sélectionnés dans le monde entier pour le programme à venir en 2020; celui-ci prendra en charge les billets aller-retour pour Pékin, une partie des indemnités de repas et offrira un appartement d'étudiant ou un hôtel sur le campus ainsi qu'une aide financière. Chaque boursier se verra assigné un membre du corps professoral comme mentor pendant le programme de recherche. De plus, le boursier aura l'occasion de participer à des travaux de laboratoire et de prendre part à une série d'activités académiques avec des post-doctorants, des techniciens ou des étudiants diplômés. Ces expériences précieuses stimuleront l'intérêt des chercheurs et amélioreront leur capacité de recherche, leur fournissant ainsi une base stable pour la poursuite de leurs études. De plus, nous organiserons d'autres activités extrascolaires, telles que des événements de réseautage et de découverte culturelle, pour leur permettre de connaître de nouveaux amis et d'en apprendre davantage sur la culture chinoise. Notre programme s'est avéré significatif et bénéfique, car tous les boursiers qui ont participé à notre programme en 2019 ont affirmé qu'ils en avaient largement bénéficié et qu'ils avaient passé un merveilleux été ensemble.

Ces dernières années, l'université Tsinghua a cherché activement à cultiver des talents diversifiés et à faciliter les collaborations internationales et a fait des progrès significatifs dans le développement de talents axé sur l'innovation. La principale entité de Tsinghua collaborant à l'ASP est l'École des sciences pharmaceutiques (School of Pharmaceutical Sciences, SPS), qui a joué un rôle important dans le développement des sciences de la vie et la recherche biomédicale de pointe de l'université. L'université Tsinghua continuera à offrir un excellent programme après le succès du programme 2019 avec la Fondation Amgen.

L'ASP de Tsinghua est maintenant ouvert aux inscriptions du monde entier. Pour plus d'informations, veuillez cliquer sur http://www.sps.tsinghua.edu.cn/amgenscholars.html#

SOURCE School of Pharmaceutical Sciences, Tsinghua University

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Linan Cang, +86-18519188895, http://www.sps.tsinghua.edu.cn

Liens connexes

http://www.sps.tsinghua.edu.cn