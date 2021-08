BROSSARD, QC, le 11 août 2021 /CNW Telbec/ - Samedi matin, le 7 août dernier, certains locataires d'immeubles situés sur la rue Bourret et gérés par Cogir ont convoqué les médias, accompagnés du conseiller indépendant du district de Snowdon, monsieur Marvin Rotrand, afin de dénoncer des soi-disant mesures de pression visant à les évincer de leur logement pour rénovation.

Or, lors de la prise de la gestion par Cogir en 2019, ces immeubles âgés de plus de 50 ans nécessitaient des travaux de mise à niveau. C'est pourquoi de nombreux travaux ont été entrepris afin d'améliorer la qualité des immeubles et les services aux locataires. Certes, parmi ces travaux, les logements déjà vacants ou éventuellement laissés vacants par les locataires ayant choisi de quitter volontairement ont été rénovés. En aucun cas, un locataire n'a été obligé de quitter son logement.

Par contre, toute personne habitant un appartement assorti d'un bail en bonne et due forme a l'obligation de payer son loyer mensuellement. Il peut arriver que certains locataires, volontairement ou involontairement, ne s'acquittent pas de cette obligation à la date prévue. De plus, les loyers de ces immeubles étaient autrefois payés en argent et maintenant, ils doivent être payés par paiement direct, ce qui peut avoir causé quelques jours de retard pour certains lors de la transition.

C'est pourquoi Cogir envoie toujours trois avis écrits amicaux de rappel de paiement dans les semaines suivant la date d'échéance de versement du loyer et aide les locataires pouvant faire face à des petits enjeux technologiques. Ces avis se veulent un rappel de l'obligation de paiement et non une forme d'harcèlement ou encore moins d'un avis d'éviction. Depuis la prise de gestion par l'entreprise, Cogir a fait preuve de beaucoup de flexibilité, particulièrement en période de pandémie, pour prendre des arrangements avec les locataires afin d'éviter une convocation au TAL. Ceci dit, à titre de gestionnaire responsable, Cogir doit assurer le paiement des loyers, ce qui résulte parfois en une convocation au TAL afin que la cause soit entendue et réglée par cette cour.

Bien qu'il ait été mentionné lors de la conférence de presse que plus d'une quarantaine de locataires avaient reçu un avis de convocation en septembre pour des loyers impayés de juin, le nombre de causes actuellement inscrites au TAL est de 10 sur 324 unités. De plus, nous continuons de travailler avec ces locataires afin de trouver des solutions pour régulariser leurs comptes avant la date d'audience.

Offrir un environnement de vie agréable et de qualité aux locataires actuels est très important. D'ailleurs, en 2021 et malgré une hausse marquée de plusieurs frais d'exploitation et les importantes améliorations faites aux immeubles, la hausse de loyer proposée fut de 3 %.

Comme nous l'avons fait par le passé, Cogir s'est toujours montré disponible à travailler avec ses résidents, les organismes communautaires et autres instances municipales, et ce, afin de contribuer au mieux-être des résidents. Il n'en est pas différent pour ces immeubles.

