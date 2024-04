Cette combinaison créera un champion canadien de la santé couvrant les produits pharmaceutiques génériques, biosimilaires et de marque

Pharmaceutique Searchlight deviendra une division d'Apotex et lui servira de plateforme pour l'expansion et la croissance des produits pharmaceutiques de marque à travers les Amériques

TORONTO et MONTRÉAL, le 2 avril 2024 /CNW/ - La plus grande société pharmaceutique au Canada, Apotex Inc. (« Apotex ») et Pharmaceutique Searchlight (« Searchlight »), l'une des sociétés à la croissance la plus rapide au Canada, ont annoncé aujourd'hui qu'ils ont conclu une entente selon laquelle Apotex fera l'acquisition de Searchlight.

Searchlight est une société pharmaceutique canadienne privée et de marque novatrice à forte croissance, de portée mondiale, qui exécute les meilleures recherches, acquisitions, commercialisations et développement ciblés de produits de santé de marque spécialisés novateurs et uniques.

Depuis près de cinq décennies, Apotex a mis à profit sa forte présence canadienne dans des secteurs verticaux adjacents et, en s'appuyant sur sa récente transaction avec Harrow, Inc. pour les droits exclusifs sur certains produits ophtalmiques de marque, avec l'ajout de Searchlight, elle est en bonne position pour devenir le partenaire de choix pour les occasions de licences et d'acquisitions pharmaceutiques dans les Amériques. L'acquisition accélère encore plus la croissance d'Apotex sur le marché pharmaceutique de marque spécialisée, en ajoutant un portefeuille diversifié de plus de 60 produits et une plateforme pharmaceutique de marque à service complet, ainsi que des réseaux de développement commercial établis au Canada et sur le plan international.

« Searchlight possède une expérience éprouvée et avérée en tant que l'une des entreprises à la croissance la plus rapide au Canada, avec une connaissance institutionnelle approfondie dans une gamme de marchés nationaux et internationaux et un solide portefeuille de produits spécialisés et de marque novateurs », a déclaré Allan Oberman, président et chef de la direction de Apotex. « Cette acquisition constitue un complément stratégique à la position de chef de file d'Apotex sur le marché des produits pharmaceutiques génériques et biosimilaires, conformément à notre objectif continu d'expansion dans le secteur des produits pharmaceutiques de marque novateurs et à grande valeur. Nous avons hâte de travailler avec la talentueuse équipe de Searchlight alors que nous planifions l'intégration de nos sociétés et une transition harmonieuse pour les patients, les clients et les employés. »

Mark Nawacki, président et chef de la direction de Searchlight a ajouté : « Au cours de la dernière décennie, Searchlight a poursuivi avec succès sa stratégie de croissance pharmaceutique de marque en offrant fiabilité et valeur aux patients et aux professionnels de la santé canadiens. En pensant à un avenir radieux, nous savons qu'Apotex est le partenaire idéal pour Searchlight compte tenu de notre objectif commun de fournir un accès à des médicaments novateurs qui améliorent la vie des gens. Nous sommes convaincus et enthousiastes à l'idée de joindre nos forces pour créer un champion pharmaceutique canadien et une entreprise de santé mondiale, ce qui nous permettra de combiner notre passion, notre envergure et nos talents qui accéléreront nos projets. »

La clôture de la transaction est soumise au respect des conditions réglementaires habituelles et devrait avoir lieu au deuxième trimestre 2024. Après la clôture de la transaction, le siège social de Searchlight restera basé à Montréal et les opérations d'Apotex s'étendront dans la province de Québec.

Deutsche Bank Securities Inc. agit à titre de conseiller financier auprès d'Apotex et Goodmans LLP agit à titre d'avocat-conseil. Bloom Burton Securities Inc. agit en tant que conseiller financier de Searchlight et Davies Ward Phillips & Vineberg en tant que d'avocat-conseil.

À propos d'Apotex

Apotex Inc. est une entreprise canadienne de santé mondiale qui produit des médicaments complexes, abordables et de haute qualité pour les patients du monde entier, avec pour objectif stratégique de devenir un champion canadien de la santé et un partenaire de choix dans les Amériques. Apotex possède un portefeuille intégré de produits pharmaceutiques de marque génériques, biosimilaires et novateurs destinés aux marchés mondiaux. L'équipe d'Apotex totalise près de 7 000 personnes dans le monde entier dans les secteurs de la fabrication, de la recherche et du développement ainsi que des activités commerciales. Les médicaments Apotex sont accessibles aux patients dans plus de 75 pays à travers le monde. Apotex est composé de plusieurs divisions et sociétés affiliées, dont Apotex Inc., axée sur les médicaments génériques et spécialisés novateurs au Canada et à l'étranger, Apotex Corp., une filiale d'Apotex Inc. qui commercialise et vend des produits aux États-Unis, et Apobiologix, une division d'Apotex Inc. axée sur les médicaments biosimilaires. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.apotex.com/ca/fr.

À propos de Pharmaceutique Searchlight

Pharmaceutique Searchlight, dont le siège social est situé à Montréal, est une entreprise canadienne de premier plan dans le domaine des soins de santé spécialisés qui exécute les meilleures recherches, acquisitions, commercialisations et développement ciblés de produits de soins de santé spécialisés novateurs et uniques. Les principaux produits promus par Pharmaceutique Searchlight se concentrent sur les marchés de la santé des femmes, de la dermatologie, des allergies, de la gestion de la douleur et des spécialités hospitalières, et son équipe s'engage à améliorer la vie des gens en mettant sur le marché les produits appropriés. Suivez Searchlight, apprenez-en plus sur ce qu'elle fait et découvrez son portefeuille de produits sur www.searchlightpharma.com.

