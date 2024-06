Apotex conclut l'acquisition de Searchlight, une entreprise pharmaceutique spécialisée et novatrice de premier plan, établie au Canada

L'acquisition marque une étape importante dans la stratégie de croissance d'Apotex, faisant progresser sa position en tant que partenaire de choix privilégié en matière de santé dans les Amériques.

TORONTO, le 3 juin 2024 /CNW/ - Apotex inc. (« Apotex » ou l'« Entreprise ») a annoncé aujourd'hui la conclusion de son acquisition de Searchlight Pharma inc. « Searchlight », une entreprise pharmaceutique canadienne spécialisée et novatrice de premier plan. Cette acquisition accélère la croissance de l'entreprise sur le marché des produits pharmaceutiques de marque novateurs et spécialisés, réaffirmant l'engagement d'Apotex à fournir des solutions novatrices et de haute qualité aux patients et aux consommateurs du monde entier. Searchlight exerce maintenant ses activités en tant que division pharmaceutique spécialisée d'Apotex et sera dirigée par Mark Nawacki, président de Searchlight.

L'expertise d'Apotex dans le domaine des produits pharmaceutiques génériques et biosimilaires, combinée au solide portefeuille de produits de marque spécialisés et novateurs de Searchlight, renforce la position de l'entreprise en tant que puissance pharmaceutique au Canada. « Cette décision stratégique s'harmonise avec notre vision de mieux servir les patients et les consommateurs tout au long de leur parcours de santé en ajoutant un portefeuille diversifié de produits de marque novateurs à valeur ajoutée et spécialisés », a déclaré Allan Oberman, président et chef de la direction d'Apotex. « Nous sommes heureux d'accueillir Searchlight au sein de l'équipe Apotex et nous sommes impatients de tirer parti des synergies entre nos équipes pour accélérer notre croissance continue. »

Le 24 mai 2024, Apotex est entrée dans sa 50e année d'activité, marquant une réalisation importante qui repose dans l'amélioration de l'accès des patients à des médicaments abordables. Depuis cinq décennies, Apotex n'a cessé d'élargir l'accès à des produits de santé complexes et reste déterminée à en créer de nouveaux qui répondent aux besoins médicaux non satisfaits, facilitant ainsi un meilleur accès mondial aux produits pharmaceutiques essentiels. « Cette acquisition, qui s'appuie sur notre héritage de 50 ans, soutient notre objectif stratégique renouvelé de nous diversifier au-delà des produits pharmaceutiques génériques traditionnels, en positionnant Apotex comme une partenaire de choix en matière de santé dans les Amériques », a ajouté M. Oberman.

À propos d'Apotex inc.

Apotex est une entreprise de santé mondiale établie au Canada qui possède un portefeuille de produits génériques, biosimilaires, de marque novatrice et autres qui répondent à un large éventail de besoins des patients et des consommateurs. Apotex, dont le siège social est situé à Toronto, possède des bureaux régionaux à l'échelle mondiale, notamment aux États-Unis, en Inde et au Mexique, et un vaste réseau de distribution international, est le chef de file du marché canadien des produits pharmaceutiques génériques depuis des décennies. En tant que plus grande entreprise pharmaceutique canadienne et partenaire de choix en matière de santé pour les licences pharmaceutiques et les acquisitions de produits, Apotex fournit des médicaments de haute qualité, abordables et complexes dans le monde entier. Apotex est une entreprise financée par capital-risque de SK Capital Partners. Apprenez-en davantage sur son engagement à améliorer l'accès quotidien à des médicaments et à des produits de santé innovants au cours des 50 dernières années à l'adresse www.apotex.com.

