Le 25 janvier, APITech a publié un article intitulé « How Does 5G Affect Airline Altimeters? » (Quel est l'effet de la 5G sur les altimètres des compagnies aériennes?). L'article ( https://blog.apitech.com/blog/5g-aviation ) expose en détail les préoccupations liées au récent lancement du service de téléphonie cellulaire 5G à bande haute plus rapide aux États-Unis et ses répercussions potentielles sur la sécurité des aéronefs. Les conclusions de cet article ont inspiré la création d'un filtre et d'autres solutions novatrices, dont la conception vise à atténuer les interférences des technologies sans fil qui affligent actuellement l'aviation à l'échelle mondiale.

Ian Dunn, chef des technologies chez APITech, s'est récemment exprimé au sujet de ce problème : « Il s'agit du premier de nombreux problèmes d'interférence associés aux communications à large bande et à plus haute fréquence que nous connaîtrons, car les technologies sans fil sont en train de devenir l'épine dorsale de la transformation numérique actuelle. La mission principale d'APITech et ses investissements ciblés dans la protection relative aux radiofréquences concernent la question plus vaste de la protection des infrastructures électroniques essentielles contre un spectre électromagnétique de plus en plus dense, confus et dont les éléments se chevauchent. »

Par exemple, le filtre à cavité de haute fiabilité BOM10648 d'APITech est conçu pour résoudre le problème émergent d'interférences de la bande C de la 5G avec les altimètres radar et d'autres systèmes destinés à l'avionique critiques fonctionnant dans la bande de fréquences aéronautiques de 4,2 à 4,4 GHz allouée à l'échelle mondiale. La bande passante de 4,2 à 4,4 GHz a une perte d'insertion inférieure à 1 dB et un rejet de signal supérieur à 50 dB à l'extérieur de la bande passante aéronautique avec des temps de propagation inférieurs à 2 ns. Le boîtier du filtre fait 4 pouces de long et 1 pouce2, et dispose d'options de connecteur et de montage qui permettent de répondre aux exigences en matière d'installation.

Les solutions de filtres RF à cavité de haute performance d'APITech permettent à la bande C de la 5G de prendre son envol.

À propos d'APITech

APITech™ (API Technologies Corp.) est un concepteur et un fabricant novateur de sous-systèmes, de modules et de composants de haute performance pour les applications de RF et électroniques critiques visant la protection, la puissance et le traitement. Pionnier de la technologie hautement fiable et riche de plus de 70 ans d'héritage, APITech conçoit des produits utilisés par des clients mondiaux de la défense, de l'industrie et du commerce dans les domaines de l'aérospatiale commerciale, des communications sans fil, de la médecine, du pétrole et du gaz, de la guerre électronique, des radars, du C4ISR, de la défense antimissile, des environnements hostiles et de l'espace.

Pour en savoir plus sur les solutions de filtres RF d'APITech, visitez le https://www.apitech.com/products/rf-solutions/filters/.

Personne-ressource :

Madeline Lee

APITech

+1 508 251-6486

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1742527/APITech_5G_Filters.jpg

SOURCE API Technologies Corp.