APEX annonce une participation stratégique dans la Super Ligue du Nord, la première ligue professionnelle de soccer féminin au Canada

Il s'agit d'un premier investissement en fonds privés complété dans une ligue professionnelle de soccer féminin dans le monde

LONDRES and LISBONNE, Portugal, le 7 juill. 2026 /CNW/ - APEX, la société d'investissement dans le sport à l'échelle internationale, annonce aujourd'hui un partenariat comportant une participation stratégique dans la Super Ligue du Nord (SLN), la première et seule ligue professionnelle de soccer féminin au Canada.

Cette transaction est le tout premier investissement complété en fonds privés dans une ligue professionnelle de soccer féminin dans le monde, reflétant ainsi le niveau de confiance croissant que les investisseurs ont à l'égard de la SLN et dans soccer féminin en tant que catégorie d'actifs commerciaux à un moment où les investissements institutionnels dans le sports accélèrent.

La ligue a connu un succès commercial immédiat à sa première saison, attirant plus de 275 000 partisans au fil des 80 matchs disputés et se classant près du sommet du classement mondial du soccer féminin pour l'assistance moyenne, devant des ligues établies comme la Liga F en Espagne et la Première Ligue féminine en France. La ligue dans son ensemble a généré des revenus de plus de 30 millions $CA avant toute monétisation des droits médias. Elle a conclu des ententes avec 16 partenaires nationaux à sa première année, comme Toyota, Coca-Cola, BMO, DoorDash et Canadian Tire. Les partenariats établis en matière de diffusion avec CBC et TSN ont permis de rejoindre plus de 3 millions de Canadiens, tandis que l'entente avec ESPN+ a permis d'étendre la portée de la ligue jusqu'aux États-Unis.

Cet investissement viendra appuyer la prochaine phase de croissance de la ligue, notamment en termes d'expansion commerciale, de développement de l'auditoire, d'innovation numérique et de possibilités de distribution à l'échelle internationale en prévision du prochain cycle de droits médias.

Christina Litz, présidente de la SLN, a déclaré: « En seulement une saison, la Super Ligue du Nord a montré qu'il y a une demande importante pour le soccer professionnel féminin au Canada. Cet investissement de la part d'APEX reflète le niveau de confiance qu'il y a non seulement à l'égard des progrès que nous avons faits, mais aussi des possibilités qui s'en viennent. Alors que nous continuons de construire l'édifice de cette ligue, l'expérience qu'a APEX à l'échelle mondiale, sa perspective stratégique et son engagement à faire croître des propriétés sportives nous aideront à accélérer la croissance de notre auditoire, à renforcer nos affaires commerciales et à positionner la Super Ligue du Nord de façon qu'elle connaisse un succès durable à l'échelle internationale ».

Cet investissement reflète à quel point APEX croit à la croissance du soccer féminin sur le plan structurel. Le marché mondial du sport féminin est trois fois et demie plus important qu'il ne l'était en 2022 et représente un chiffre d'affaires d'environ 2,4 milliards $ à l'heure actuelle, alors qu'on s'attend à ce que la clientèle de partisans atteigne les 800 millions de personnes d'ici 2030.

António Caçorino, fondateur et chef de la direction d'APEX, a affirmé: « Le football féminin a les joueuses, les fans et le niveau de compétition. Avec le le bon capital et la bonne infrastructure commerciale, le sport a le potentiel d'aller chercher une importante valeur à long terme au niveau mondial. La SLN a tenu ses promesses dès lors de sa première saison. Maintenant, nous avons hâte de faciliter leur prochaine phase de croissance. »

Le Canada, pays où on retrouve le troisième plus important bassin de joueuses de soccer au monde et dont l'équipe nationale féminine a été couronnée championne olympique à Tokyo 2020, n'avait pas de ligue professionnelle nationale jusqu'au lancement de la SLN. Cette possibilité commerciale qui prenait de plus en plus d'ampleur au fil des ans est maintenant une réalité. Alors que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA aura lieu au Brésil en 2027, les projecteurs seront de plus en plus nombreux à se tourner vers le soccer féminin et les joueuses de la SLN sont déjà parmi les principales aspirantes à y représenter le Canada.

João Verol Marques, partenaire ainsi que chef de la croissance et du capital privé pour APEX, a ajouté: « Le sport féminin a évolué pour devenir un puissant produit dans le monde qui profite d'un élan indéniable et nous, chez APEX, croyons que la SLN se situe au carrefour de cette ascension et de l'héritage exceptionnel qu'a déjà le Canada en matière de soccer. Avec tout ce talent de classe mondiale qui se développe au pays et qui a fait ses preuves sur la scène internationale, la ligue est en droit de s'attendre à devenir un des meilleurs championnats au monde, et elle a tous les ingrédients pour y arriver. Sur les bases du franc succès de sa saison inaugurale, nous voyons une plateforme qui est prête à prendre de l'ampleur, sous la direction de Christina et de la fondatrice Diana Matheson, ainsi qu'avec l'engagement de APEX de l'aider à libérer son plein potentiel. »

Il s'agit de la deuxième utilisation du fonds de croissance du sport d'APEX, après l'investissement que la société a récemment annoncé aux côtés de TMRW Sports concernant la ligue professionnelle de flag-football soutenue par la NFL. Ensemble, les deux investissements sont le reflet de la stratégie délibérée d'APEX d'accéder à des actifs sportifs à haute valeur en PI à un stade précoce de leur développement commercial. L'entreprise a auparavant investi dans l'équipe de Formule 1 BWT Alpine, le Venezia FC, la Baller League et la TGL.

Le fonds de croissance du sport d'APEX vise des positions stratégiques en termes d'actifs sportifs à petites et moyennes capitalisations dont la valeur se situe entre 50 M€ et 500 M€, en mettant l'accent sur les propriétés à haute valeur en PI qui ont un potentiel commercial inexploité.

À propos de la Super Ligue du Nord

La Ligue Super du Nord est la première ligue professionnelle de soccer féminin au Canada. Lancée en 2025, elle compte six clubs fondateurs : Calgary Wild FC, Halifax Tides FC, Montréal Roses FC, Ottawa Rapid FC, AFC Toronto et Vancouver Rise FC.

La ligue s'appuie sur les meilleures pratiques à l'échelle mondiale et a été conçue pour assurer une croissance à long terme, une viabilité commerciale et un impact national. La Ligue Super du Nord s'engage à faire rayonner l'excellence canadienne en sport, tout en établissant une nouvelle référence en matière d'équité, d'inclusion et de sport professionnel féminin.

À propos d'APEX

APEX est une société d'investissement dans le sport à l'échelle internationale qui est appuyée par plus d'une centaine d'athlètes de premier plan tels que Carlos Sainz, Lando Norris, Diogo Dalot et Giorgio Chiellini ainsi que par un groupe organisé d'investisseurs institutionnels et stratégiques d'envergure mondiale qui comprend notamment RedBull Ventures et différents détenteurs de propriétés sportives. Au moyen d'une stratégie plurifonds s'appuyant sur le capital de risque, la croissance et le capital privé, APEX soutient des organisations sportives et des entreprises de technologie pour la mise à l'échelle commerciale ainsi que pour renforcer les opérations et dégager de la valeur à long terme au sein de l'écosystème du sport et du divertissement dans le Monde.

SOURCE Super Ligue du Nord

Pour les demandes des médias à la SLN, veuillez contacter : Sherin Manji, Directrice, Diffusion et communications, Super Ligue du Nord, [email protected]; Pour les demandes des médias à APEX, veuillez contacter : Eleonore Clavero, Associée fondatrice, APEX, [email protected]