APES 2026 : Plus de 2 000 usines fournisseurs chinoises, un guichet unique pour l'approvisionnement direct - maximisez vos marges d'achat

SHANGHAI, 18 juin 2026 /CNW/ - APES Auto Parts Expo Shanghai 2026, le plus important salon chinois des pièces automobiles destiné au marché mondial, se tiendra du 5 au 7 août 2026 au Centre national des expositions et des congrès (NECC) de Shanghai. APES 2026 réunit plus de 2 000 usines fournisseurs vérifiées sur 60 000 m² d'espace d'exposition dédié, avec plus de 35 000 visiteurs professionnels de 60 pays attendus. Plus de 1 000 nouveaux produits seront lancés sur place, offrant une plateforme d'approvisionnement à guichet unique où les acheteurs traitent directement avec les fabricants -- sans intermédiaires, sans majoration de prix, uniquement la valeur directe d'usine à l'occasion de ce rendez-vous de mi-année.

Huit grandes catégories couvrent l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement : châssis, moteur et pièces électriques (50 % de l'exposition), pièces de transmission et de carrosserie (20 %), pièces d'usure (15 %), systèmes de climatisation (8 %) et composants pour véhicules à énergies nouvelles (7 %). Pour la première fois, 12 grappes industrielles stratégiques seront présentées, notamment : Yuhuan fournit des systèmes de châssis et de moteur ; Ruian offre des composants électriques et de châssis ; Qinghe est un spécialiste des filtres ; Dongying-Yantai produit des disques de frein ; Longquan se concentre sur les conduites et valves de climatisation ; Hejian reconditionne des démarreurs, des alternateurs et des embrayages ; Shiyan et Jinan desservent toutes deux le segment des camions lourds -- Shiyan couvre les moteurs, les transmissions, les essieux, les cabines et les châssis, tandis que Jinan ajoute les systèmes hydrauliques et les composantes électriques ; Changzhou/Danyang fabrique des pièces extérieures comme des phares, des pare-chocs et des calandres ; Wenzhou fournit des composants électroniques et de précision ; Hengshui fabrique des plaquettes de frein ; et Baoying réalise des pièces en tôle, des pièces embouties et des pièces de structure.

APES, en partenariat avec QPZONE, dévoilera les Gold Chain Awards lors du salon, conçus pour aider les acheteurs étrangers à identifier efficacement les principaux acteurs de la chaîne d'approvisionnement de pièces automobiles en Chine. Le prix comprend trois catégories : Principaux fabricants de pièces automobiles de Chine, Principaux intégrateurs de pièces automobiles de Chine et Principaux prestataires de services de pièces automobiles en Chine, la première avec 100 usines couvrant la recherche et le développement complets, la production et le contrôle de la qualité ; la deuxième avec 100 experts en intégration de systèmes pour toutes les grandes marques ; et la troisième offrant des solutions de logistique, d'entreposage, de commerce, de commerce en ligne, de certification et numériques pour une expansion mondiale.

Des avantages de groupe exclusifs sont offerts aux acheteurs présents au salon. Les groupes de 2 personnes bénéficieront de deux nuits d'hébergement gratuit et d'un accès prioritaire aux visites d'usine. Les groupes de 5 personnes ou plus bénéficieront également d'un service de navette aéroportuaire gratuit pour l'arrivée et le départ. Pour plus de détails, consultez le site https://www.huaautoparts.com/fr.

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SOURCE APES