Pour aller de l'avant, vous devez quitter le lieu où vous vous trouvez maintenant -- c'est une citation inspirante tirée du livre à succès Under the Tuscan Sun. Grâce à l'avancée rapide de la technologie d'affichage, l'industrie mondiale de l'affichage exploite de nouvelles demandes en croissance continue et se dirige vers un avenir plus radieux avec d'innombrables scénarios et applications. Alors que l'Internet des objets (IdO) intelligent en plein essor stimule le désir des gens de vivre des expériences interactives optimales, les écrans se retrouvent dans presque tous les appareils électroniques et non électroniques, ce qui est devenu une tendance irrésistible. Comme l'a observé le salon Display Week 2021 de la DIS, l'industrie de l'affichage en Chine est en tête dans le monde en termes de taille, de qualité du développement, d'innovation des applications et de construction d'écosystèmes, entre autres. BOE, une entreprise mondiale innovante dans le domaine de l'IdO, est le fer de lance de l'industrie chinoise de l'affichage en plein essor.

Une nouvelle ère de transition de valeur pour l'industrie de l'affichage

La World UHD Video Industrial Conference (WUVIC) de 2021, qui s'est récemment achevée en Chine, ainsi que le salon du Display Week de 2021 signalent tous deux une tendance certaine : les écrans sont omniprésents, tout comme les services.

En tant que « premier point de contact » et « interface clé » de l'interaction de l'information à l'ère de l'IdO, les écrans seront normalisés sur une multitude de dispositifs d'interface de l'IdO. Les écrans et les services seront omniprésents dans toutes les sphères de notre vie.

Outre les appareils finaux comme les téléviseurs, les téléphones, les ordinateurs personnels, les ordinateurs portables et les tablettes, l'industrie de l'affichage produit également des écrans pour répondre aux besoins d'un large éventail de scénarios d'application tels que le transport, les finances, le commerce de détail et la mobilité. Cela entraîne également des exigences plus élevées pour les fabricants d'écrans.

Les technologies d'affichage émergentes comme le DELO et le Mini/Micro DEL progressent rapidement et les utilisateurs recherchent toujours des expériences visuelles plus incroyables et des entrées et interactions plus efficaces à l'ère de l'IdO, ce qui amène le secteur de l'affichage à une nouvelle étape de transition de valeur.

L'innovation itérative dans les technologies et les écosystèmes d'affichage devrait suivre le rythme de l'ère de l'IdO. BOE, un chef de file mondial de l'industrie de l'affichage, accélère sa transformation et intensifie son application de l'IdO en innovant dans les capacités de base, les formes de produits et les écosystèmes d'application. Tout cela se manifeste clairement au salon Display Week 2021.

Le « moment de la Chine » est arrivé

Avec l'avènement de l'Internet des objets (IdO), l'industrie de l'affichage en Chine est en train de s'accélérer. Si l'on jette un coup d'œil au salon Display Week 2021 ou aux changements dans notre vie quotidienne, il est facile de voir que l'industrie de l'affichage en Chine fait les manchettes. Grâce à ses avantages sur le plan de la taille de l'industrie, de la qualité du développement, de l'innovation des applications et de la construction de l'écosystème de l'IdO, le « moment de la Chine » est arrivé.

En 2020, la Chine détenait une part de marché mondiale de plus de 50 % dans le segment des écrans ACL, qui est toujours en tête. Notamment, en 2020, BOE a vu ses expéditions ainsi que sa zone d'expédition des produits novateurs bondir de plus de 60 % et de 70 % par rapport à l'année précédente. Elle occupait la plus grande part de marché mondiale des écrans portables, des étiquettes électroniques, des écrans divisés et des applications de l'IdO dans le domaine de la finance. En outre, il détenait la plus grande part du marché de l'affichage flexible en Chine et la deuxième place au monde.

BOE est également un chef de file mondial de la technologie Mini/Micro DEL utilisant un substrat de verre. Lors du salon Display Week 2021, le géant de l'affichage a présenté une solution de nouvelle génération au niveau du système d'affichage DEL, soutenue par son architecture d'entraînement actif et sa technologie d'impression par transfert à grande vitesse. Dans le domaine des DELO, BOE a déployé une multitude de produits flexibles pliants et dépliants de premier plan.

Lors du salon Display Week 2021, BOE s'est démarquée de ses pairs avec un total de 47 articles à l'avant-garde de l'innovation, de la recherche et du développement et des applications en matière de technologies d'affichage. Ces articles donnent un aperçu des solutions de pointe de BOE et partagent ses idées sur la façon de promouvoir un développement de haute qualité dans l'industrie de l'affichage.

Par exemple, l'écran flexible DELO à défilement de BOE pour les téléphones intelligents peut se plier jusqu'à 200 000 fois. À l'aide de cette technologie, BOE a optimisé la conception du modèle de multiples couches neutres et a développé un affichage flexible et repliable avec un rayon de courbure de 5 mm, diversifiant ainsi les formes d'affichage flexible. Cet écran de pointe illustre à quel point les DELO flexibles peuvent être utilisés sur les produits finaux de la meilleure façon possible.

Grâce à des films fabriqués à partir de matériaux organiques luminescents, l'écran UHD OQD de 27 pouces de BOE peut atteindre une couverture de 100 % de la DCI-P3 et d'Adobe RGB, permettant ainsi d'obtenir des effets d'affichage époustouflants et authentiques. La compatibilité avec différents espaces de couleurs permet à l'écran de s'adapter à davantage de scénarios d'application. Par exemple, un dispositif d'affichage peut prendre en charge les deux fonctions du cinéma numérique et de l'édition de photos professionnelles, permettant ainsi aux utilisateurs de passer d'un mode à l'autre selon les besoins. En outre, les matériaux luminescents organiques sont écologiques et ne sont pas nocifs pour l'homme, jouissant des avantages importants par rapport aux points quantiques de séléniure de cadmium.

BOE a mis au point de façon indépendante un tout nouvel écran AMOLED transparent de 12,3 pouces à émissions supérieures avec une transmission de la lumière allant jusqu'à 50 %. Plus important encore, les schémas de conception et de processus revêtent une grande importance pour le développement des DELO transparents. Cette technologie sera appliquée aux produits automobiles, aux écrans à visualisation tête haute, aux vitres de voitures intelligentes et à d'autres domaines.

En ce qui concerne les produits de petite taille, BOE a dévoilé un nouvel écran AMOLED LTPO+COE de 1,57 pouce pour les vêtements. En utilisant le système d'espace couleur L*a*b* de la CIE 1976, BOE calcule les valeurs L, a et b de la lumière réfléchie sur la surface de l'écran COE dans l'espace hémisphérique et réalise finalement une évaluation systématique et objective de la séparation des couleurs. Les normes de séparation des couleurs sont également formulées dans ce processus et sont d'une grande importance pour la promotion et l'application du COE.

De toute évidence, les écrans sont omniprésents et les applications sont totalement autonomes, ce qui constitue la clé de la transition de valeur future.

Qu'est-ce qui fait de BOE une « carte de visite » brillante de la Chine?

L'industrie de l'affichage en Chine est en plein essor et les entreprises chinoises sont à l'avant-garde du marché industriel mondial. Parmi celles-ci, BOE est sans aucun doute la seule et unique entreprise bien placée pour amener l'industrie chinoise de l'affichage à un niveau différent et à devenir un chef de file mondial dans le secteur. Lors du salon Display Week 2021, BOE a offert une image holistique de ses dispositions stratégiques et de ses innovations technologiques.

Sur la base d'une analyse approfondie des tendances du marché de l'affichage des semi-conducteurs et de l'IdO, BOE a élaboré une stratégie à plusieurs niveaux basée sur les capacités de base et l'extension de la chaîne de valeur de l'industrie. Elle a mis en place la structure commerciale « 1+4+N » centrée sur l'affichage à semi-conducteurs et composée de quatre groupes commerciaux, à savoir Mini LED, Sensors and Solutions, Smart System Innovation et Smart Healthcare, consolidant ainsi sa présence dans divers segments de l'IdO. Les quatre groupes commerciaux constituent le point d'appui des efforts de suivi; en particulier les groupes Sensors and Solutions, Smart System Innovation et Smart Healthcare qui sont en bonne voie pour créer une valeur durable.

« N » désigne de nombreux scénarios et segments en demande connus et émergents qui bénéficient de vastes perspectives.

La stratégie entrepreneuriale de BOE repose sur l'innovation technologique, dont l'affichage est toujours au centre.

Les technologies de pointe présentées par BOE dans le cadre du salon reflètent sa poursuite ininterrompue de l'innovation technologique, qui finira par rendre les écrans omniprésents.

Une expertise technologique extraordinaire constitue une compétitivité essentielle. BOE a assuré son leadership mondial en matière d'innovation technologique et d'applications d'ADS Pro, de DELO flexible et de Mini/Micro DEL, stimulant ainsi fortement la compétitivité fondamentale dans les domaines connexes.

ADS Pro, un système et une solution d'affichage ACL haut de gamme armés de la technologie ADSDS exclusive de BOE, peut offrir un meilleur taux de transmission, de luminosité et de taux de contraste supérieur. Il possède de nombreux atouts tels que la qualité d'image UHD, un taux de rafraîchissement ultra-élevé et une réponse rapide, ce qui en fait un système idéal pour les téléviseurs 8K haut de gamme à la pointe de la tendance, prenant en charge la 5G et offrant des fonctions de prise de vue, de transmission et d'affichage en temps réel.

BOE a continué d'élargir les scénarios d'application des DELO flexibles et les a introduits dans une grande variété de domaines, y compris les ordinateurs portables pliables, les portables intelligents et les cabines intelligentes équipés d'un pilier en A transparent, d'un écran trois-en-un flexible dans la voiture et d'un feu arrière flexible. Ses expéditions d'affichages flexibles ont maintenu une croissance rapide.

En termes de Mini/Micro DEL, l'écran rétroéclairé à DEL 8K de 75 pouces de BOE possède plus de 5 000 zones et un rapport de contraste d'un million de niveaux, permettant ainsi d'obtenir des effets d'affichage délicats et réalistes.

L'innovation technologique est une quête sans fin En dépit de son leadership irréprochable dans ADS Pro, des DELO flexibles et Mini/Micro DEL, BOE n'a ménagé aucun effort pour déployer une technologie plus avant-gardiste.

Les écrans AMQLED de BOE ne nécessitent pas de rétroéclairage et offrent une variété d'avantages tels que l'autoluminescence, une large gamme de couleurs et une longue durée de vie. Ils représentent la direction de l'affichage à points quantiques et les percées majeures qu'il a réalisées dans l'homogénéité et la stabilité de la technologie d'impression à points quantiques de grande taille. Les écrans ACL réfléchissants de BOE se caractérisent par une luminosité et un taux de contraste plus élevés, et peuvent produire des effets de lecture comparables à ceux des livres physiques, ce qui en fait un produit idéal pour les tablettes éducatives et la publicité extérieure. Ses écrans à éclairage frontal conviennent également à un large éventail de scénarios d'application. BOE propose également des DELO personnalisées de différentes formes adaptées à divers scénarios, de manière rentable et avec des délais de fabrication considérablement réduits.

Les écrans sont omniprésents. Les appareils RA/RV et les produits intelligents en voiture ne sont qu'une petite partie des scénarios où les technologies d'affichage innovantes de BOE sont appliquées. D'ici 2030, il y aura de 40 à 50 capteurs d'appareils dans chaque foyer en Chine, prédit IDC. Du point de vue de l'interaction, de plus en plus d'appareils de l'IdO seront équipés d'écrans grands ou petits. Conformément à la vision « N » de BOE pour les scénarios d'application d'affichage, « l'Internet des objets » est précisément ce à quoi aspire la grande stratégie d'affichage de BOE.

De la technologie d'affichage aux applications et services, en passant par l'écosystème de l'industrie intelligente, la Chine a gagné la faveur du monde entier. BOE, un pionnier de l'industrie de l'affichage, est certainement une brillante « carte de visite » de la Chine.

