Apaisement de la circulation - Un investissement d'un million de dollars pour l'ajout de mesures dès l'été 2023

MONTRÉAL, le 22 juin 2023 /CNW/ - Le conseil de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a voté l'autorisation de 1 000 000 $ à même ses surplus afin de financer des travaux relatifs à l'apaisement de la circulation sur l'ensemble de son territoire. Ce montant permettra la réalisation de changements dès l'été 2023 aux abords d'écoles, de parcs ainsi que du boulevard Crémazie. Le montant octroyé servira notamment à l'ajout de dos d'ânes et à la transformation de saillies virtuelles actuelles en saillies drainantes et verdies.

Saillie verdie dans le quartier de Villeray. Crédit : Louis-Étienne Doré (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension)

« Pour faire une vraie différence et implanter des mesures efficaces aux bons endroits, on doit entre autres se baser sur l'expérience des gens qui vivent et se déplacent dans le secteur. Autrement, on rate la cible. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a invité les résidents à épingler leurs commentaires sur une carte interactive. Avec près de 1500 notes laissées, ça confirme la pertinence du processus et l'importance que les principaux concernés y accordent. Maintenant, pour être capables de faire les interventions nécessaires sur nos rues, on ne lésine pas et on se donne les moyens en allant chercher un million à même nos surplus », a expliqué Mme Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Les mesures viseront entre autres les abords des écoles primaires Gadbois, Hélène-Boullé, Saint-Gabriel-Lalemant, Montcalm, Sainte-Cécile ainsi que le pavillon des Découvreurs de l'école Saint-Noël-Chabanel et l'école secondaire Louis-Joseph-Papineau.

En plus de cette vague d'implantation de mesures d'apaisement de la circulation, d'autres mesures pourraient être envisagées, selon les besoins identifiés par la population dans le cadre de la démarche participative pour la création du plan d'apaisement de la circulation du secteur centre du territoire. Ce secteur regroupe le quartier de Villeray et une portion ciblée du quartier de Parc-Extension située entre la rue Durocher, le boulevard Saint-Laurent, le boulevard Crémazie et la rue Jarry Ouest.

Le plan d'apaisement de la circulation du secteur centre sera dévoilé et présenté à la population à l'automne 2023. Une démarche participative s'est déroulée en ligne sur Réalisons Montréal jusqu'au 9 juin dans le but de récolter des données fournies par les résidentes et les résidents sur les enjeux de mobilité. Plus de 1500 commentaires ont été faits par la population: ils visent principalement la signalisation et les aménagements inadéquats, la vitesse excessive sur certaines rues ainsi que le transit automobile dans les rues et les ruelles. Les quartiers situés à l'est de l'arrondissement feront aussi l'objet d'une démarche similaire, laquelle devrait normalement débuter d'ici la fin de l'année.

En 2022, une démarche participative similaire a été réalisée dans le quartier de Parc-Extension. À la suite de l'obtention des commentaires de la communauté, l'Arrondissement a dévoilé le Plan d'apaisement de la circulation de Parc-Extension . La mise en place des mesures retenues se poursuit actuellement.

L'objectif d'un plan d'apaisement est de favoriser la tranquillité et la qualité de vie dans les quartiers, d'améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes et de diminuer la circulation de transit.

