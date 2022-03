Apaisement de la circulation - L'Arrondissement recueille les impressions citoyennes dans Parc-Extension avant l'implantation de nouvelles mesures

MONTRÉAL, le 28 mars 2022 /CNW Telbec/ - Pour faire de Parc-Extension un quartier encore plus calme, agréable et sécuritaire sur le plan de la mobilité, l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension mettra en place de nouvelles mesures d'apaisement de la circulation dans le secteur au courant de l'année. Avant de passer à l'action, il souhaite obtenir les impressions des résidentes et des résidents à propos des mesures proposées. Ainsi, plusieurs manières de s'exprimer et de transmettre des commentaires seront accessibles aux citoyennes et aux citoyens du 28 mars au 18 avril.