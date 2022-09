Le système peut être installé dans des espaces commerciaux sans encombrer les présentoirs, et tous les accessoires sont inclus. Il comprend un extracteur de fumée, une table rotative pour la gravure cylindrique de produits comme les gobelets et les verres à vin, un logiciel, une formation complète et un soutien technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'appareil est conçu pour permettre aux détaillants possédant des boutiques conventionnelles d'adapter la technologie à l'interne, ou à un entrepreneur de s'associer aux détaillants locaux.

AP Lazer a découvert un potentiel de marché élevé pour ses machines laser à architecture ouverte dans le commerce au détail grâce à une promotion réussie de Crate & Barrel durant la période des fêtes de 2021. Le client de AP Lazer, Cutting Edge Lazer Engraving, avait alors été embauché pour graver des produits en magasin.

« C'était une bonne promotion pour le magasin, pour mon entreprise et pour nos clients. Ces derniers ont été impressionnés par les ornements des Fêtes, les planches à découper, les plateaux, les verres à vin et d'autres articles gravés sous leurs yeux en temps réel, a déclaré Nicole Smith, propriétaire de l'entreprise de gravure. Des clients ont littéralement pleuré devant nous en voyant leurs articles se transformer en trésors intemporels. »

« Lorsqu'un message porteur de sens est gravé sur le produit vendu en magasin, l'expérience de magasinage devient interactive et émotionnelle. Par ailleurs, un profit supplémentaire peut être dégagé de la vente du produit sans augmenter le coût des biens, a affirmé Tong Li, chef de la direction d'AP Lazer. Voir un message d'amour, de mémoire, d'amitié ou d'inspiration gravé au laser sur votre cadeau sous vos yeux est une expérience interactive, mémorable et émotionnelle. »

M. Li considère aussi que la génération Y mène la tendance des consommateurs à augmenter leurs dépenses consacrées aux expériences, à créer des souvenirs et à acheter des produits intéressants plutôt que des articles de luxe. « Notre culture matérialiste penche vers des aspects plus spirituels et émotionnels de la vie, a déclaré M. Li. Grâce à nos machines laser, nous voulons intégrer le marché émergent de l'émotionnel et du spirituel aux commerces au détail. Le potentiel est aussi illimité que celui de l'amour. »

À PROPOS DE AP LAZER

Fondé en 2009, AP Lazer, dont le siège social est situé à Lansing, au Michigan, est un fabricant et un distributeur privé de machines laser brevetées à architecture ouverte dotées de la technologie de sculpture effectuée par commande numérique. AP Lazer fournit un soutien technique en tout temps. Ses clients sont répartis partout aux États-Unis et sur six continents. Les machines laser à CO2 AP LAZER® sont fabriquées au Canada par AP Lazer Canada MFG. Inc., une entreprise située à Windsor, en Ontario. Pour en savoir plus, visitez www.APLazer.com ou www.facebook.com/lasers, ou communiquez avec nous au 1 800 585-8617.

Personne-ressource :

Catherine Ticer

[email protected]

248 514-1441

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1898239/AP_Lazer_SN1812LR.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1898240/AP_Lazer_1812_lowrider_floor_brighter.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1898241/AP_Lazer_1812_5.jpg

