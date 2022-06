Les professionnels de l'industrie et les vapoteurs expérimentés ont été impressionnés par l'apparence raffinée et la douceur de l'ANYX PRO au toucher. En combinant un boîtier en métal et une lumière fluide qui clignote à une fréquence constante lorsque les utilisateurs inhalent la vapeur, l'entreprise offre un produit au design ergonomique, aux couleurs fantastiques et au toucher délicat.

Le vapotage à deux modes crée une expérience savoureuse

Premier véritable système à cartouche fermé bimode au monde, ANYX PRO est équipé d'un microcontrôleur intelligent de la température et prend en charge le mode Restricted Direct-Lung (tirage direct restrictif), offrant une expérience instantanée, mais nettement différente, selon le mode choisi : le goût fort et dense du mode Turbo, ainsi que l'expérience délicate et douce du mode Normal. ANYX PRO est conçu pour satisfaire les préférences variées des fumeurs, promettant une expérience gustative plus riche.

La technologie SENSIT Coil restaure le goût riche

L'exploitation de la technologie SENSIT Coil et la sélection de matériaux composites en coton de qualité supérieure contribuent à assurer la livraison rapide du liquide à vapoter et la stabilité et la précision dans le contrôle du flux du liquide, répondant ainsi aux attentes des utilisateurs qui souhaitent que la vapeur remplisse leur bouche instantanément. De plus, la technologie prévient les fuites de liquide à vapoter et les changements de composition causés par la volatilisation du liquide.

La structure de séparation de la bobine et du liquide à vapoter garantit une agréable fraîcheur des arômes

Pour faire face au vieillissement des atomiseurs qui peut dégrader l'expérience de l'utilisateur, ANYX PRO adopte une structure de séparation entre la bobine et le liquide à vapoter, évitant ainsi un changement dans la saveur causée par le contact prolongé entre la bobine utilisée pour le stockage du liquide à vapoter et le liquide atomisé. Pendant l'utilisation, le produit garantit non seulement la fraîcheur de l'arôme diffusé par le vaporisateur, mais évite aussi efficacement les fuites de liquide atomisé.

L'appareil est doté d'un dispositif de sécurité pour enfants conçu pour une tranquillité d'esprit et une sécurité renforcée

Dans le but d'optimiser la sécurité et la fiabilité, ANYX PRO est équipé de la fonction de verrouillage à l'épreuve des enfants afin d'empêcher les mineurs de manipuler et d'utiliser le produit.

10 nouvelles saveurs qui réservent des surprises infinies

ANYX lance 10 nouvelles saveurs s'inspirant des préférences des utilisateurs. Avant le lancement d'ANYX PRO, ANYX a invité des fumeurs expérimentés et des professionnels de l'industrie à participer aux séances de test des saveurs de la communauté ANYX. La gamme de saveurs innovantes, toutes améliorées par le microcontrôleur intelligent de la température et la technologie SENSIT Coil, a reçu des commentaires positifs de la part des participants au test.

Les nouvelles saveurs offrent aux utilisateurs un plus grand choix et une expérience gustative ultime, tout en démontrant les capacités d'innovation d'ANYX.

Explorer les possibilités dans différents scénarios d'application pour améliorer les capacités de vente et de marketing

Conformément à l'objectif de répondre aux attentes des utilisateurs en matière de services localisés, ANYX met en œuvre un modèle d'agence verticale axé sur l'amélioration des opérations. La marque ne nomme qu'un seul partenaire national dans chaque pays et valorise l'engagement et la motivation de chaque partenaire. ANYX aide ses partenaires à fonctionner de façon indépendante tout en leur fournissant les ressources nécessaires pour qu'ils puissent exploiter leur potentiel et bâtir un réseau de vente et un modèle d'exploitation qui conviennent le mieux à leur marché local.

ANYX aide ses partenaires à convertir le trafic en ligne en visites et en achats en magasin en sensibilisant rapidement les vapoteurs du monde entier à la marque grâce à de nombreuses méthodes. Ses partenaires peuvent accroître leurs ventes et leurs activités à mesure que la marque prend de l'expansion en ligne et hors ligne.

Au cours des prochaines années, ANYX continuera à renforcer ses capacités, à montrer l'exemple en matière d'innovation et à créer des produits plus compétitifs centrés sur l'utilisateur, pour offrir aux consommateurs du monde entier des produits de qualité et une expérience haut de gamme.

