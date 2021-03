En Prenant avantage du dernier algorithme d'apprentissage en profondeur BioNANO, La puissance de FaceDeep3 s'expose par une capacité opérationnelle de 1: 10 000 utilisateurs <0,3 s Rapidité de reconnaissance.

Le AI NPU évite Précisément la falsification, comme l'utilisation des vidéos et des photos, aissi qu'il peut identifier les personnes portant des masques en ajoutant une détection de température pour réduire le risque de santé.

Une combinaison entre FaceDeep3 et le système de CrossChex Cloud assure l'enregistrement à distance, le téléchargement des données en temps réel, les rapports de température, et plus important une solution sans contact qui assure la sécurité des PME.

À propos d'Anviz

Grâce aux efforts continus de près de 20 ans, nous somme devenus le meilleur choix pour la gestion des systèmes de sécurité intégrés avec une gamme complète de dispositifs intelligents et conviviaux. Nous continuerons à nous efforcer de fournir une sécurité intelligente aux millions d'utilisateurs dans le monde entier.

Depuis 2001, Anviz est le 1er fournisseur mondial de solutions de biométrie, vidéosurveillance et Domotique. Nous sommes toujours énergiques et ouverts aux dernières tendances. Nous promouvons l'application de l'AIoT et la technologie cloud pour fournir aux clients des solutions intelligentes plus intégrées, plus pratiques et plus efficaces.

