La marque coréenne de soins de la peau lance une campagne mondiale autour de son PDRN Collagen Glow Facial Serum Spray

LOS ANGELES, 2 juin 2026 /CNW/ - Anua, la marque coréenne de soins de la peau qui a pris d'assaut le secteur de la vente au détail de produits de beauté aux États-Unis, annonce aujourd'hui la nomination de Kendall Jenner comme première ambassadrice mondiale de la marque. Parallèlement à cette annonce, Anua lance une campagne mondiale axée sur son PDRN Collagen Glow Facial Serum Spray mettant en vedette Jenner.

ANUA NOMME KENDALL JENNER COMME SA TOUTE PREMIÈRE AMBASSADRICE MONDIALE

Le timing reflète tout le chemin parcouru par Anua sur le marché américain. En 2024, la marque a été nommée marque de beauté n°1 de TikTok Shop, réalisant le plus grand chiffre d'affaires de marque unique sur TikTok Shop aux États-Unis, et a obtenu la reconnaissance Amazon Top Brand pour ses performances des ventes sur l'ensemble de la plateforme en 2024 et 2025. Lors du Prime Day d'Amazon aux États-Unis en juillet 2024, Anua s'est classé au 1er rang de sa catégorie, ses ventes ayant augmenté de 537 % en glissement annuel. En 2025, la marque avait dépassé les 500 millions de dollars de revenus mondiaux, les États-Unis étant leur plus grand marché, et avait vendu plus de 40 millions d'unités dans 160 pays. Aujourd'hui, Anua est présent dans plus de 20 000 magasins de détail aux États-Unis, ce qui souligne son expansion rapide, de la découverte numérique à la présence en boutique à l'échelle nationale.

Jenner a parlé ouvertement de ses routines qui vont à l'essentiel pour les soins de la peau. Cet état d'esprit correspond étroitement à la façon dont Anua aborde la question : des formulations qui sont douces pour la barrière cutanée, axées sur les ingrédients et conçues pour des résultats concrets. La campagne donne vie à ce lien grâce au vaporisateur PDRN qui fait partie de sa routine quotidienne.

« J'ai découvert pour la première fois le double nettoyant, et il a changé ma peau. J'aime aussi le sérum à l'acide azélaïque et le PDRN qui me donnent un éclat de rosée. Je suis une véritable fan de ces produits », déclare Kendall Jenner.

PDRN Collagen Glow Facial Serum Spray, une brume à capsule formulée avec 2 000 ppm de PDRN (ADN de saumon) et d'acide hyaluronique. Le vaporisateur procure une hydratation immédiate et une peau étincelante de fraîcheur, sans résidus ni lourdeur. Vaporisateur ultrafin à capsule, il s'absorbe rapidement, agit sur ou sous le maquillage et a été démontré en milieu clinique une amélioration de l'hydratation de la peau de 30,754 % tout en réduisant temporairement la température de surface de la peau. Adapté à tous les types de peau et non comédogène, il a été conçu pour une utilisation quotidienne dans tous les environnements.

Lancée le 1er juin 2026 sur les plateformes numériques et sociales mondiales, la campagne donne au public un aperçu de la façon dont Jenner utilise le vaporisateur dans sa routine quotidienne, de la préparation du matin aux déplacements, en passant par les retouches sur les plateaux. Le contenu sera diffusé sur les canaux d'Anua et les plateformes de Jenner dans le cadre d'un partenariat pluriannuel qui comprend des campagnes mondiales et des lancements de produits.

« Nous sommes ravis de nous associer à Kendall Jenner, une véritable icône mondiale. Son style de vie minimaliste et intuitif s'harmonise parfaitement avec la philosophie « la tendance rencontre la confiance » d'Anua, et nous nous réjouissons à la perspective de partager cette vision commune avec un public plus large », déclare Yi Seonhyeong, chef de la direction de The Founders, Inc.

Pour célébrer le lancement, Anua donnera vie à « Dew On The Go » grâce à une expérience éphémère immersive dans le quartier new-yorkais de Soho. L'événement sera situé au 21 Greene Street avec un accès public les 6 et 7 juin. Inspiré par la facilité et le romantisme d'une escapade estivale européenne, le pop-up fera découvrir les produits et la marque que Kendall utilise pour obtenir sa peau éclatante. Les invités découvriront Anua grâce à une série d'expériences sensorielles et photographiables, y compris une réception embrumée, des instants de découverte de produits, une cabine photo, une « Dew Fountain », un « Dew Café » et une boutique de cadeaux.

À propos d'Anua :

Créé en 2019 par The Founders (co-chefs de la direction Seonhyeong Lee et Changju Lee), Anua est une marque coréenne de soins de la peau fondée sur des solutions ciblées pour un large éventail de problèmes de peau. Chaque produit s'appuie sur des ingrédients naturels et dermatologiques soigneusement sélectionnés, conçus pour produire des résultats visibles sur tous les types de peau. Les formulations de la marque sont ancrées dans des ingrédients tels que le heartleaf, la pêche, le PDRN et le riz céramide, développés en mettant l'accent sur la santé, l'efficacité et l'accessibilité des barrières cutanées.

Depuis son arrivée aux États-Unis en 2022, Anua a généré une croissance annuelle supérieure à 200 % et a dépassé les 500 millions de dollars de ventes au détail mondiales en 2025. La marque est vendue chez Ulta Beauty à travers le pays, sur Amazon et sur anua.com, avec une expansion continue en Europe, au Moyen-Orient et en Australie.

Instagram : @anua_global | TikTok : @anua_global | Site Web : anua.com

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SOURCE Anua

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