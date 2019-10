AntWorks remporte le prix Frost & Sullivan pour l'innovation technologique logicielle d'automatisation intelligente

SINGAPOUR, 17 octobre 2019 /CNW/ - AntWorks™, un fournisseur international de solutions d'automatisation intelligente et d'intelligence artificielle (IA) propulsées par la science fractale, annonce aujourd'hui avoir remporté le prix pour l'innovation technologique logicielle d'automatisation intelligente remis par la firme de recherche mondiale Frost & Sullivan. Ce mérite reconnaît les leaders les plus innovants de l'industrie parmi différents marchés sur fond de recherche primaire et secondaire approfondie menée par une équipe internationale d'analystes et de conseillers dans l'ensemble de la chaîne de valeur.

Frost & Sullivan a salué AntWorks en tant que chef de file de l'innovation technologique au sein du secteur de l'automatisation intelligente en raison de l'importante incidence qu'a la société sur le marché grâce à sa plate-forme d'automatisation intégrée, ANTstein™ Square. Cette dernière se caractérise par une suite d'automatisation intelligente découlant d'un traitement direct qui se sert de technologies de pointe, comme la lecture automatique cognitive (CMR) et la science à base de particules fractales, pour permettre aux organisations d'améliorer leurs processus d'affaires et de résoudre les plus grands défis d'entreprise.

Félicitant AntWorks pour ce prix, Anand S, vice-président à TechVision et chef du centre d'innovation mondial pour Frost and Sullivan, déclare : « AntWorks vient bouleverser l'ancienne industrie RPA par sa vision et ses capacités supérieures d'automatisation intelligente rendues possibles par ANTstein, sa puissante plate-forme généraliste d'automatisation intégrée. Nous sommes particulièrement impressionnés par la proposition unique d'AntWorks à l'égard des données propres et de son approche commerciale axée sur les processus opérationnels pour réaliser l'automatisation, le tout étant appuyé par son habileté supérieure à automatiser efficacement les procédés complexes à grande échelle, conjointement à la conservation des données et à la gestion numérique de la main-d'œuvre. »

Asheesh Mehra, cofondateur et chef de la direction de groupe à AntWorks, affirme : « C'est un honneur d'être reconnu comme un chef de file de l'innovation technologique dans le domaine de l'automatisation et de l'IA par Frost & Sullivan. Cette reconnaissance témoigne du travail acharné de tout le personnel d'AntWorks. Nous sommes déterminés à utiliser l'IA avec éthique dans l'ensemble de nos activités commerciales tout en offrant une technologie de pointe aux sociétés agiles et tournées vers l'avenir dans chaque secteur. Notre mission consiste toujours à fournir une expérience d'automatisation intelligente bout en bout authentique et axée sur les données aux entreprises dont l'objectif est d'effectuer un traitement direct. »

Rapport : www.ant.works/fs-ia-award

À propos d'AntWorks

AntWorks™ est une entreprise internationale spécialisée dans l'intelligence artificielle et l'automatisation intelligente qui crée de nouvelles possibilités d'exploiter les données grâce à l'automatisation, à la numérisation et à la veille d'entreprise. Première et unique plate-forme d'automatisation intégrée (IAP) au monde fonctionnant selon les principes de la science fractale et la reconnaissance des formes et capable de comprendre chaque type de donnée, ANTstein™ SQUARE numérise chaque élément d'information pour une gamme d'industries diverses. Visitez le www.ant.works pour dynamiser votre entreprise en automatisant des processus opérationnels complexes de bout en bout.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960427/AntWorks___15May19_7_Logo.jpg

SOURCE AntWorks

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jaslin Huang, +65-3127-0000, Jaslin.Huang@ant.works, https://www.ant.works/

Related Links

https://www.ant.works/