Antirouille Métropolitain - Ouverture d'une nouvelle succursale à Châteauguay

Le traitement antirouille offert par Antirouille Métropolitain à travers son réseau possède d'excellentes propriétés anticorrosives ainsi qu'un pouvoir pénétrant supérieur. Il pénètre rapidement dans les fissures, freine l'oxydation existante et laisse un film antirouille protecteur. Antirouille Métropolitain a développé une technique d'application unique du produit qui possède une excellente adhérence -- il ne craque pas et ne coule pas, ce qui lui permet de demeurer en place sur les parois de la carrosserie. Antirouille Métropolitain est un fournisseur hautement recommandé par CAA-Québec. De plus, l'entreprise possède une certification environnementale émise par CLÉ VERTE.

L'histoire et le succès d'une famille québécoise

Les débuts d'Antirouille Métropolitain à Trois-Rivières remontent à 1975, alors qu'Ovide St-Onge, garagiste à la retraite de Saint-Louis-de-France (près de Trois-Rivières), met à profit ses nombreuses années d'expérience dans le secteur de l'automobile et invente une solution antirouille à base d'huile minérale. La bonne nouvelle se répand très vite et les deux fils de M. St-Onge viennent épauler leur père alors débordé. En 1976, Messieurs Bruno et Laurier St-Onge fondent l'entreprise Antirouille Métropolitain. Le succès commercial est immédiat. De 1981 à 1999, l'entreprise s'établit ailleurs au Québec.

Depuis quelques années, après la retraite des deux fondateurs, l'entreprise a une nouvelle génération de gestionnaires : M. Jean-Luc St-Onge et M. Manuel Champoux. Ces derniers propulsent désormais l'entreprise familiale vers l'avenir, assurent la croissance et veillent à conserver la position d'Antirouille Métropolitain en tant que leader dans le domaine de la protection de carrosserie au Québec.

Antirouille Métropolitain en bref

Antirouille Métropolitain est une entreprise 100 % québécoise.

Actuellement, l'entreprise familiale compte 16 succursales au Québec. Antirouille Métropolitain traite plus de 160 000 véhicules contre la corrosion annuellement.

