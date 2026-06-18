Antirouille Métropolitain célèbre 50 ans de confiance et d'expertise au Québec

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 18 juin 2026 /CNW/ - Antirouille Métropolitain célèbre avec fierté cette année son 50e anniversaire. Depuis 1976, l'entreprise accompagne les automobilistes québécois dans la protection de leurs véhicules contre la rouille.

Fondée à Trois-Rivières par les frères Bruno et Laurier St-Onge, l'entreprise familiale est devenue une référence québécoise dans le domaine du traitement antirouille.

« Cinquante ans, c'est avant tout l'histoire de la confiance de nos clients et de l'engagement de nos employés, qui ont bâti notre réputation grâce à leur professionnalisme et leur proximité avec la clientèle », souligne la direction.

Aujourd'hui retraité, Bruno St-Onge regarde avec fierté le chemin parcouru depuis les débuts de l'entreprise. Quant à Laurier St-Onge, décédé, son héritage demeure profondément ancré dans les valeurs de l'organisation.

Au fil des décennies, Antirouille Métropolitain a adapté ses méthodes et ses équipements à l'évolution du parc automobile québécois, des voitures des années 1970 aux véhicules hybrides et électriques. Son produit antirouille unique breveté, développé au Québec, demeure au cœur de son expertise.

Depuis plus de dix ans, la relève est assurée par Jean-Luc St-Onge et Manuel Champoux, qui poursuivent le développement de l'entreprise tout en préservant l'esprit familial et la vision qui ont permis à Antirouille Métropolitain de gagner la confiance des Québécois.

Dans un contexte où le coût des véhicules continue d'augmenter, l'entreprise demeure fidèle à sa mission : aider les familles québécoises à protéger un investissement important en prolongeant la durée de vie de leur véhicule.

À l'occasion de ce 50e anniversaire, Antirouille Métropolitain rend hommage à ses fondateurs et remercie chaleureusement ses employés, anciens employés, partenaires et clients. Grâce à eux, l'entreprise a bâti une réputation fondée sur la qualité du service, la confiance et la proximité.

Antirouille Métropolitain regarde vers l'avenir avec le même engagement qui l'anime depuis 1976 : innover, offrir un service de qualité et protéger les véhicules des Québécois.

À propos d'Antirouille Métropolitain

Fondée en 1976 à Trois-Rivières, Antirouille Métropolitain est aujourd'hui l'un des leaders québécois du traitement antirouille. À travers 16 succursales dans la province, l'entreprise protège plus de 250 000 véhicules annuellement et plus de 5,5 millions depuis sa fondation grâce à une expertise développée au Québec et à un produit breveté conçu pour répondre aux réalités de notre climat. Son siège social est toujours établi à Trois-Rivières.

SOURCE Antirouille Métropolitain inc.

Source : Martine Paquin, Adjointe au markeing et aux communications, 819 378-8787 poste 1229, [email protected], antirouille.com / rustproofing.com , 6000 Rue Christophe-Pélissier, Trois-Rivières, QC G9A 5C9