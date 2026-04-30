LOS ANGELES, 30 avril 2026 /CNW/ - Antigravity a publié hier sa grande mise à jour de printemps pour Antigravity A1, apportant des améliorations notables à l'expérience de vol, aux systèmes de sécurité et au contrôle créatif du drone. Parmi les points forts de la mise à jour, mentionnons l'assistant vocal, l'accéléré (Timelapse), des capacités d'édition automatique optimisées et un tout nouveau système d'évitement d'obstacles omnidirectionnel. En plus de ces améliorations, Antigravity a annoncé que l'A1 est disponible au Mexique dès d'aujourd'hui, marquant une nouvelle étape dans l'expansion mondiale de l'entreprise.

Le point sur la grande mise à jour du printemps

La grande mise à jour du printemps propose de nouvelles caractéristiques et des améliorations clés à un grand nombre de fonctionnalités phares de l'A1. L'édition automatique a été optimisée pour offrir des éléments visuels plus riches et des récits plus percutants. La logique d'édition améliorée comprend mieux l'intention de l'utilisateur, tandis qu'un plus large éventail de prises de vue, de mouvements des caméras et d'effets sonores d'IA ajoutent de la profondeur visuelle et de l'énergie à chaque édition. S'appuyant sur la vaste gamme d'effets cinématographiques de l'A1, le nouveau mode photographique accéléré Timelapse permet aux créateurs de réaliser des séquences spectaculaires et rapides qui transforment les vols quotidiens en récits visuels captivants.

Cette mise à jour aide également les utilisateurs à voler avec plus de contrôle et de confiance. Avec l'arrivée de l'assistant vocal, Antigravity ajoute une nouvelle couche aux commandes FreeMotion intuitives de l'A1 et rend le vol par drone plus accessible que jamais. Des fonctions comme Sky Genie, Deep Track et Return to Home peuvent être activées par des phrases simples. La sécurité est également améliorée grâce au nouveau système d'évitement omnidirectionnel des obstacles, qui combine la détection à 360 degrés avec les capteurs de vision existants pour une conscience environnementale globale et permet à l'A1 de contourner les obstacles.

La nouvelle perspective à la troisième personne du cockpit virtuel permet aux pilotes de s'élancer dans le ciel grâce à un avatar virtuel qui allie harmonieusement virtualité et réalité du vol. Cette fonction est également disponible dans Sky Path, qui a été mis à jour avec de nouveaux styles de parcours et des marqueurs de parcours pour que chaque aventure partagée soit fraîche et stimulante.

Destination du prochain vol : Mexique

Après son récent lancement en Thaïlande, l'A1 fait ses débuts au Mexique, poursuivant la mission d'Antigravity d'apporter l'avenir du vol aux pilotes du monde entier et d'étendre la disponibilité de l'A1 à près de 60 pays.

À propos d'Antigravity

Incubé par Insta360 en collaboration avec des tiers, Antigravity utilise la dernière technologie 360 pour construire des drones puissants avec vol immersif et commandes intuitives. La société a lancé le premier drone 8K 360 au monde, l'Antigravity A1, à la fin de 2025, comme première étape de sa mission d'inspirer une nouvelle génération d'explorateurs aériens et de narrateurs.

SOURCE Antigravity

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