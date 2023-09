MISE À JOUR - Anticosti au patrimoine mondial de l'UNESCO

QUÉBEC, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec se réjouit que le site d'Anticosti soit inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'annonce a été faite aujourd'hui à l'occasion de la 45e session élargie du Comité du patrimoine mondial, qui se tient à Riyad, en Arabie Saoudite, du 10 au 25 septembre.

L'île d'Anticosti est un joyau naturel mondialement reconnu pour ses fossiles et ses strates sédimentaires uniques qui sont issus de la première extinction de masse du vivant, il y a environ 445 millions d'années.

Portée par la Municipalité de L'Île-d'Anticosti, l'inscription d'Anticosti est le résultat de plusieurs années de travail concerté des ministères concernés, de la MRC de Minganie, des résidents de l'île d'Anticosti, des communautés innues d'Ekuanitshit et de Nutashkuan, des scientifiques et des organisations non gouvernementales.

Rappelons que c'est grâce à l'inscription de l'île d'Anticosti au Registre des aires protégées du gouvernement du Québec et de son soutien financier à hauteur de 2,3 millions de dollars que sa candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO a été rendue possible. Celle-ci fut annoncée en 2020 par le ministre de l'Environnement, de la Lutte aux changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette.

Citations

« Quelle fierté d'apprendre qu'Anticosti fait maintenant partie de la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui reconnaît sa valeur universelle exceptionnelle! On a la chance d'avoir des endroits sublimes au Québec, et Anticosti est assurément l'un des joyaux de notre beau territoire. Depuis notre arrivée au gouvernement, on a réussi à bien protéger cet endroit magnifique en faisant passer la portion d'aires protégées sur l'île de 7 % à plus de 90 %, et j'en suis très fier. Anticosti, c'est une richesse pour le Québec, mais ce l'est également pour le reste du monde! »

François Legault, premier ministre du Québec

« Une inscription sur la Liste du patrimoine mondial est synonyme de reconnaissance de la valeur universelle exceptionnelle d'un site et procure une visibilité d'envergure à l'échelle internationale. Anticosti devient ainsi le troisième site québécois à se voir attribuer par l'UNESCO cette distinction, avec l'arrondissement historique du Vieux-Québec et le parc national de Miguasha dans la péninsule gaspésienne. Grâce à cette inscription, le Québec continuera de se démarquer comme une nation verte. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Aujourd'hui, c'est une journée historique. Anticosti est une île emblématique qui se distingue à l'échelle mondiale par l'abondance, la diversité et l'état de conservation des fossiles présents sur son territoire. C'est également un milieu naturel unique où cohabitent de nombreuses espèces qu'on se devait de protéger. Cette inscription à la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO est l'aboutissement du travail de plusieurs années, que notre gouvernement a accéléré en ajoutant officiellement Anticosti à notre Registre des aires protégées en 2020. Après avoir atteint l'objectif de 17 % d'aires protégées en 2020, le Québec poursuit son leadership en matière de biodiversité. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Quelle fierté qu'un joyau de la Côte-Nord soit maintenant reconnu mondialement ! C'est une reconnaissance exceptionnelle que l'UNESCO décerne à l'Île d'Anticosti et ce sont les portes du monde qui s'ouvrent à nous par le fait même. Je tiens à souligner le travail et le dévouement des acteurs locaux dans ce formidable projet. Notre gouvernement a été là pour soutenir la municipalité dans ses démarches et nous continuerons de travailler en collaboration avec celle-ci pour mettre en valeur ce site qui figure désormais à la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« Nous sommes fiers d'accéder à la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette reconnaissance exceptionnelle est le début d'une nouvelle ère. C'est l'occasion d'investir durablement dans des projets pour les citoyens d'Anticosti et pour l'avenir de la communauté. C'est le moment de passer à l'action pour accueillir honorablement des visiteurs du monde entier. »

Hélène Boulanger, mairesse de la Municipalité de L'Île-d'Anticosti

« Cette décision confirme que l'île d'Anticosti est un lieu unique au monde, mais surtout qu'il est essentiel de la protéger et de mettre en valeur ses joyaux exceptionnels. Aujourd'hui marque le début d'une grande aventure pour la population d'Anticosti. Cette reconnaissance engendrera des retombées positives pour l'ensemble de la région de la Minganie et permettra de faire rayonner le Québec à l'international. »

Meggie Richard, préfète de la MRC de Minganie

« Faisant partie de notre Nitassinan, l'île d'Anticosti est d'une grande importance pour nos valeurs spirituelles, notre identité et notre culture. L'union des forces de nos communautés, municipales, régionales, gouvernementales et scientifiques a permis cette inscription à la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous souhaitons continuer cette collaboration pour la suite de l'aventure. »

Jean-Charles Piétacho, chef innu de Ekuanitshit

« Nous nous réjouissons de la reconnaissance d'Anticosti. Cela fera rayonner la culture innue ici et à l'international. Nous souhaitons continuer la collaboration avec les acteurs locaux, régionaux et nationaux afin de permettre la mise en valeur de ce site exceptionnel. »

Réal Tettaut, chef de la communauté de Nutashkuan

Faits saillants

La reconnaissance de site du patrimoine mondial est attribuée à des biens qui possèdent une valeur universelle exceptionnelle. À ce titre, ces biens sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial afin d'être protégés au bénéfice des générations actuelles et à venir.

Le gouvernement du Québec accompagne la Municipalité de L'Île-d'Anticosti et la MRC de Minganie dans le processus d'inscription depuis 2017. Il est notamment responsable de la protection du site et de la coordination de l'action gouvernementale auprès de l'UNESCO, en collaboration avec le gouvernement du Canada .

. Le site d'Anticosti joindra un club sélect sur la scène internationale qui comprend, notamment, la Grande Barrière de corail, en Australie, les îles Galapagos, en Équateur, le parc national de Yellowstone, aux États-Unis, et le parc provincial Dinosaur, au Canada .

. Anticosti devient le troisième site québécois inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO avec l'arrondissement historique du Vieux-Québec et le parc national de Miguasha.

