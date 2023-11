Anthony Gibault adopte la tendance RH de l'heure pour recruter sur TikTok

Une vidéo de recrutement attire plus de 1 000 nouveaux talents

ST-HUBERT, QC, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Cet automne, Anthony Gibault, multientrepreneur dans le domaine de l'immobilier et du numérique, a de nouveau frappé un grand coup sur son compte TikTok. Alors que l'évolution des conditions économiques oblige les employeurs à actualiser leurs stratégies de recrutement, Anthony Gibault a saisi l'occasion pour créer une vidéo dynamique incitant les meilleurs talents à découvrir les avantages innovants et créatifs des 23 entreprises du Groupe Gibault et à soumettre leur candidature pour contribuer aux plus grands projets immobiliers et numériques du Québec.

À la suite du visionnement de plus de 684 000 utilisateurs, le groupe a reçu plus de 1 000 candidatures en un mois, lui permettant de pourvoir 100 % des 40 postes affichés. Les candidatures continuent d'affluer et permettront d'accélérer le recrutement des nouveaux rôles. Ces données confirment l'impact concret de TikTok sur le recrutement et de la force de la proposition de valeur offerte aux employés du Groupe Gibault. En plus d'offrir des salaires hautement compétitifs, bonus de performance, assurances collectives et contribution au REER, l'entreprise offre également des vacances flexibles, des services de téléjuridique et de télémédecine gratuits ainsi que la location de chalet sans frais pour ses employés.

Anthony Gibault a rapidement saisi l'importance d'être actif sur les plateformes en ligne ainsi que l'intérêt croissant des jeunes pour le secteur financier, l'entrepreneuriat et les investissements. Il crée assidûment des capsules sur son compte TikTok qui permettent d'accompagner et d'outiller les entrepreneurs. Anthony produit également le balado hebdomadaire Les Privilégiés, où il reçoit des invités de renom tels que Geneviève Everell ou Catherine Fournier pour parler notamment d'affaires et de réussite.

À propos du Groupe Gibault

Fondé en 2015 par Anthony Gibault, le Groupe Gibault est un regroupement d'investisseurs innovants ayant pour mission de créer des projets uniques, aux côtés d'entrepreneurs qui le sont tout autant. Regroupant 23 entreprises évoluant dans divers domaines tels que le marketing et les communications (AMM solutions numériques) ou dans l'immobilier et le chalet locatif (Groupe Investiir), le groupe se distingue par sa polyvalence et sa vision holistique des opportunités. Le Groupe Gibault a son siège social à St-Hubert et compte plus de 400 employés dans les entreprises du groupe.

SOURCE Groupe Gibault

Renseignements: Valérie Dubuc, Agence Cali, [email protected], 514.895.6087