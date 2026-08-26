Antaisolar rejoint le Pacte mondial des Nations unies et publie son rapport ESG 2025

XIAMEN, Chine, 26 août 2026 /CNW/ -- Antaisolar, un expert de premier plan en solutions de systèmes de montage photovoltaïques numériques et intelligents, annonce sa participation officielle au Pacte mondial des Nations unies et la publication de son rapport ESG 2025, marquant deux étapes clés dans les efforts continus de l'entreprise en matière de durabilité.

En tant que participant au Pacte mondial, Antaisolar intégrera les dix principes du Pacte mondial à sa stratégie de durabilité RAISE, qui s'articule autour de cinq piliers : une gouvernance rigoureuse, des produits haut de gamme, l'équité et l'inclusion, la coexistence écologique et la prospérité partagée. Conformément aux Objectifs de développement durable des Nations unies, la stratégie met l'accent sur la conformité de la chaîne d'approvisionnement, la gestion des données sur le carbone et la gérance des compétences de base, en intégrant les considérations de durabilité aux activités commerciales et à la gestion de la chaîne de valeur.

Le rapport ESG 2025 détaille la performance d'Antaisolar dans les priorités environnementales, sociales et de gouvernance. Selon le rapport, l'énergie verte représentait 15,54% de la consommation d'énergie d'Antaisolar, tandis que sa centrale solaire autoconstruite génère annuellement 4 641 057 kWh d'électricité. Le rapport souligne également l'amélioration continue de la gestion de l'énergie et des émissions, de la santé et de la sécurité au travail, du perfectionnement des employés, de la diversité et de l'inclusion, de l'engagement communautaire, de l'éthique des affaires, de la gestion des risques et de la sécurité de l'information, reflétant une approche plus systématique de la gestion des facteurs ESG à l'échelle de l'organisation. Elle établit également un lien entre le développement responsable des produits et la gestion de la qualité et les objectifs généraux de l'entreprise en matière de durabilité, en étendant les considérations ESG des activités internes à la chaîne de valeur industrielle élargie. Les principales données et pratiques ESG divulguées dans le rapport ont été assurées de façon indépendante par TÜV SÜD, ce qui a renforcé la transparence, la crédibilité et la fiabilité des divulgations.

Antaisolar a également dévoilé ses plans d'action 2026-2027 pour EcoRaise, son initiative mondiale de co-construction écologique, couvrant quatre domaines : protection de l'environnement, conservation de la biodiversité, développement de l'énergie verte et modes de vie durables. En 2026, l'entreprise s'est associée à l'Association pour la protection des animaux de Xiang'an pour soutenir la conservation de six espèces d'oiseaux protégées à l'échelle nationale grâce à un don dédié, élargissant ses efforts en matière de biodiversité, de la conservation de la flore à la protection de la faune.

Antaisolar continuera d'harmoniser ses pratiques de durabilité avec les dix principes du Pacte mondial, de faire progresser la mise en œuvre de sa stratégie RAISE et de travailler avec des partenaires mondiaux pour soutenir la transition mondiale vers l'énergie verte.

SOURCE Antaisolar

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