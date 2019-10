Antai College of Economics and Management se classe au 14e rang mondial du classement MiM du FT et en première position pour la deuxième année consécutive en Asie

SHANGHAI, 30 octobre 2019 /CNW/ - L'Antai College of Economics and Management (Antai) de l'Université Jiao Tong de Shanghai et de l'Imperial College Business School se classe en 14e position au classement mondial des 100 meilleurs programmes de maîtrise en management du Financial Times (FT). Le nouveau classement a été publié le 28 octobre 2019. Antai s'est classée parmi les 20 meilleures écoles de commerce du FT dans le monde et a reconfirmé sa position de première école de commerce en Asie pour la deuxième année consécutive.

Considéré comme l'un des classements des écoles de commerce les plus fiables, le classement du FT est une mesure complète des salaires des diplômés, de l'évolution de leur carrière, des objectifs atteints et de l'entrepreneuriat ainsi que de la force globale des écoles de commerce sur la base d'un ensemble d'indicateurs largement acceptés.

Antai a été particulièrement remarquable en ce qui concerne les indicateurs évaluant l'évolution de carrière des diplômés :

L'augmentation en pourcentage du salaire a été la plus élevée au monde pendant trois années consécutives

Le salaire pondéré arrive au 16e rang mondial

Cent pour cent des diplômés ont déjà un emploi dans les trois mois suivant l'obtention de leur diplôme

Le rapport qualité-prix se classe au deuxième rang à l'échelle mondiale

Les objectifs atteints ont été estimés à 82 %

Le service de carrière s'est classé cinquième rang mondial

La performance exceptionnelle d'Antai dans les indicateurs d'évolution de carrière confirme pleinement les avantages concurrentiels de ses diplômés. La plupart des diplômés travaillent dans des entreprises et organisations de premier plan, et notamment China Foreign Exchange Trade System, ICBC, Boston Consulting Group, Mercer, SAIC Motor, Bosera Asset Management, Guotai Junan Securities et CITIC Securities. Ils reçoivent de nombreux éloges de la part des employeurs pour leur expertise approfondie, leur confiance en eux et leur diligence.

Antai a lancé un certain nombre de programmes d'échanges d'étudiants avec plus de 100 des meilleures écoles de commerce du monde. Chaque année, 20 % de ses étudiants de troisième cycle étudient ou travaillent comme stagiaires à l'étranger, tandis que plus de 200 étudiants étrangers viennent à Antai pour participer à un programme d'échanges d'étudiants. En outre, Antai s'est associée à des universités de renommée mondiale, dont l'Université Purdue, l'IE, l'ESCP et l'Université de Californie du Sud, dans le cadre de programmes à double diplôme.

Dans le classement QS World University Rankings by subject 2019, les études de commerce et de gestion d'Antai se sont classées en 45e position, tandis que celles de comptabilité et de finance se sont classées en 41e place et que les statistiques et la recherche opérationnelle occupent la 43e place. L'école est également en tête du classement des écoles de commerce du FT en Asie-Pacifique pour 2017 et 2018.

