ANNULATION DU FESTIVAL ALIENFEST : MÉTAL MARQUIS APPORTE DES PRÉCISIONS

LA SARRE, QC, le 3 avril 2024 /CNW/ - À la suite de l'annonce de l'annulation du festival de musique Alienfest, nous souhaitons rétablir quelques faits quant à l'implication de Métal Marquis au sein du festival.

Tout d'abord, nous tenons à préciser que Métal Marquis commandite depuis plusieurs années des événements familiaux dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, dont le festival Alienfest.

Métal Marquis n'a jamais suggéré ni pris part aux décisions entourant l'annulation et la programmation du festival. Par ailleurs, nous souhaitons ajouter que Métal Marquis, en tant que commanditaire de la dernière édition du festival Alienfest, ne disposait d'aucun contrôle sur la programmation.

Pour autant, ni la Fonderie Horne ni Glencore n'a exercé une quelconque forme de pression sur Métal Marquis et l'organisation du festival.

« Nous réaffirmons notre engagement envers les événements locaux, qui favorisent la culture et le divertissement. En tant que commanditaire, notre rôle n'est pas de définir ou de limiter la portée artistique des festivals que nous soutenons. » Patrick Perreault, président et directeur général de Métal Marquis.

