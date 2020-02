ANNULATION des séances prévues à Manawan - Projet minier Matawinie à Saint-Michel-des-Saints

Pour obtenir plus de renseignements, il est possible de communiquer avec Mme Julie Olivier, conseillère en communication, au 418 643-7447 ou, sans frais, au 1 800 463-4732, ou par courrier électronique à l'adresse suivante : [email protected].

SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Renseignements: Julie Olivier, Conseillère en communication, 418 643-7447ou 1 800 463-4732, [email protected]

Liens connexes

http://www.bape.gouv.qc.ca/