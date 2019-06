Annotation et validation de données d'images, de vidéos et de capteurs - Samasource, chef de file en intelligence artificielle, ouvre un bureau à Montréal

MONTRÉAL, le 27 juin 2019 /CNW Telbec/ - Samasource, une entreprise de San Francisco qui livre des données d'apprentissage sécurisées et de haute qualité, annonce l'ouverture d'un bureau à Montréal ainsi que l'embauche d'une vingtaine d'experts en intelligence artificielle (IA), en apprentissage profond et en ingénierie d'ici la fin de 2020 - un nombre qui pourrait doubler au cours des trois prochaines années. Des voitures autonomes aux appareils intelligents, l'entreprise américaine dessert principalement les secteurs du transport intelligent, de la réalité virtuelle et augmentée, des biotechnologies, de l'agriculture, de la fabrication et du commerce électronique, et compte parmi ses clients 25 % des sociétés du Fortune 50, incluant Google et Microsoft.

L'expansion de Samasource au Canada témoigne de l'augmentation de la demande pour des données d'apprentissage sécurisées. « Montréal est reconnue pour son bassin de talents en IA, et le Canada tout entier possède un écosystème propice au développement de l'entrepreneuriat et de l'innovation sociale. Le choix s'est donc imposé de lui-même pour l'ouverture de notre nouveau centre de R-D ", a déclaré Leila Janah, fondatrice et présidente-directrice générale de Samasource. « Notre mission consiste notamment à rendre le numérique accessible aux personnes marginalisées, de leur fournir les moyens d'améliorer leur situation et de les sortir de la pauvreté. L'implantation d'un nouveau bureau nous permettra de poursuivre cette mission, tout en élargissant notre offre technologique et en livrant des données d'apprentissage de haute qualité aux chefs de file mondiaux du secteur de l'IA. »

Montréal International, l'agence de promotion économique du Grand Montréal, a soutenu l'entreprise dans son implantation à Montréal. « Nous sommes fiers que le Grand Montréal soit reconnu mondialement pour ses talents exceptionnels et sa communauté en intelligence artificielle », a affirmé Hubert Bolduc, président-directeur général de Montréal International. « Le projet de Samasource s'ajoute aux 30 autres projets en IA que nous avons accompagnés au cours des deux dernières années, qui représentent des investissements totaux de 500 M$. Montréal est l'endroit par excellence pour établir une filiale ainsi que pour recruter et conserver les talents les plus prometteurs. »

Investissement Québec, dont le rôle est d'attirer de nouveaux investissements étrangers au Québec a aussi travaillé avec l'entreprise pour faciliter son expansion en sol québécois. « C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous saluons l'implantation de Samasource à Montréal, laquelle permettra de stimuler davantage l'essor de l'intelligence artificielle au Québec, en plus de créer des emplois hautement qualifiés. Nous sommes fiers d'avoir contribué à démontrer les avantages de choisir Montréal à ce joueur majeur de l'industrie de l'intelligence artificielle », a soutenu Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

Samasource utilise une plateforme infonuagique sécurisée d'annotation nommée SamaHub pour gérer l'ensemble du cycle de vie de l'annotation des données, soit la capture d'images, le téléversement, l'annotation, l'échantillonnage des données et l'assurance de la qualité, la livraison des données et la collaboration globale. De plus, les flux de travaux automatisés permettent à l'équipe d'experts spécialisés de Samasource d'annoter des données en un temps record. Tous les membres de l'équipe d'annotation de l'entreprise sont à temps plein, bénéficient d'avantages sociaux compétitifs et travaillent dans des installations sécuritaires certifiées ISO, ce qui assure la qualité et la sécurité optimale des données.

À propos de Samasource (www.samasource.com)

Vingt-cinq pour cent des sociétés figurant dans la liste Fortune 50 se fient à Samasource pour obtenir des données d'apprentissage sécurisées et de haute qualité. Samasource nourrit l'IA, des voitures autonomes aux appareils intelligents. Depuis plus de dix ans, nous sommes des experts en annotation et en validation de données d'images, de vidéos et de capteurs pour des algorithmes d'apprentissage automatique utilisés notamment dans les secteurs des véhicules automobiles, de la navigation, de la réalité virtuelle et augmentée, des biotechnologies, de l'agriculture, de la fabrication et du commerce électronique. Notre équipe est motivée par la mission de créer des occasions pour les personnes à faible revenu grâce à l'économie numérique et à notre modèle d'affaires social, lequel a aidé plus de 50 000 personnes à se sortir de la pauvreté. L'entreprise est aussi présente sur LinkedIn et Twitter.

À propos de Montréal International (www.montrealinternational.com)

Montréal International (MI) est un organisme sans but lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Québec et du Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. Il a comme mandat d'attirer dans la région métropolitaine des investissements étrangers (entreprises et startups), des organisations internationales et des travailleurs qualifiés, en leur offrant des services d'accompagnement adaptés à leurs besoins.

À propos d'Investissement Québec (www.investquebec.com/quebec)

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières, notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions, afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissements à l'étranger.

