Annonces sur le logement dans la Mise à jour économique : « Ça ne sera pas suffisant », estime le FRAPRU

MONTRÉAL, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Même s'il apprécie que 1,8 milliard $, dont 900 millions $ en provenance du gouvernement fédéral, soient consacrés à la construction de 8000 nouveaux logements, le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) estime que ça ne sera pas suffisant pour endiguer la pénurie extrême d'appartements locatifs, l'explosion du coût des loyers et l'aggravation de la situation de l'itinérance. De plus, sa porte-parole, Véronique Laflamme, estime que « les véhicules choisis par le gouvernement, soit le Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ) et le recours à des fonds fiscalisés, ne garantissent pas, malgré l'ajout de suppléments au loyer, que les besoins des ménages à faible revenu qui vivent le plus durement les effets des crises du logement seront répondus ».

Compte-tenu de la motion adoptée à l'unanimité le 19 octobre dernier par l'Assemblée nationale, demandant au gouvernement de consacrer entièrement les sommes découlant de l'entente avec Ottawa à du logement social hors marché, le FRAPRU s'attendait à ce que les annonces du ministre Girard soient réservées au secteur sans but lucratif. Le regroupement aurait aussi souhaité qu'elles comprennent des sommes importantes pour le financement de nouvelles habitations à loyer modique (HLM). « Ça fera 30 ans le 1er janvier prochain, qu'aucune nouvelle unité de HLM n'a été financée, sauf dans les villages inuits, alors que près de 40 000 ménages sont sur une liste d'attente pour y avoir accès », s'exclame Véronique Laflamme. Elle se serait aussi attendue à ce que des sommes additionnelles soient prévues pour compléter les quelques 6000 unités de logements sociaux et communautaires déjà annoncées dans le programme AccèsLogis, que la CAQ avait promis de construire dans son premier mandat, mais qui ne sont pas encore sorties de terre.

Déception, malgré les millions $

Le FRAPRU souligne que l'incertitude demeure entière sur la manière dont seront concrètement financés les logements annoncés, puisque la répartition sera dévoilée ultérieurement. Même s'il préfère que les investissements passent par un programme gouvernemental, le regroupement se montre toujours critique du PHAQ, annoncé à l'automne 2021, qui n'est toujours pas adapté à la réalité du logement social et communautaire. Le FRAPRU dénonce également que le gouvernement confie de nouveau des deniers publics à des fonds fiscalisés, sans qu'un bilan n'ait été réalisé et débattu publiquement sur les 350 millions $ qu'ils ont reçus en 2022.

« On attend maintenant la présentation du Plan d'action en habitation du gouvernement et le prochain budget Girard, en espérant qu'ils contiendront les réponses qui se font toujours attendre et des mesures réellement structurantes. Il est primordial que ceux-ci contiennent des objectifs gouvernementaux précis et plus ambitieux de développement du logement social, hors marché privé, et que d'ici là, un programme complet, pérenne et dédié uniquement au logement social sera annoncé », déclare Véronique Laflamme.

En ce qui a trait à la bonification annoncée de l'allocation-logement, le FRAPRU déplore que les personnes seules et les couples sans enfants de 50 ans et moins en soient toujours exclus.

SOURCE Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)

Renseignements: Véronique Laflamme, (418) 956-3403