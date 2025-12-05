Annonces du PAFIM : un signal positif pour le réseau muséal

MONTRÉAL, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Dans le contexte actuel d'insécurité économique et de mesures gouvernementales visant le retour à l'équilibre budgétaire, le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCC) envoie un signal positif au réseau muséal et démontre sa volonté de le soutenir en dotant l'enveloppe du Programme d'aide au fonctionnement des institutions muséales (PAFIM) d'une somme de 26,47 M$ annuellement pour le cycle 2025-2028. Ce budget porte à 218 762 $ la moyenne de l'aide financière par musée comparativement à 197 334 $ pour le cycle 2022-2025 et 189 032 $ pour la période 2019-2022. Parmi les 121 institutions muséales soutenues au fonctionnement dans le cadre de cette annonce, 83% d'entre elles ont vu leur aide publique augmenter alors qu'on observe le statu quo pour la plupart des autres.

« La Société des musées du Québec (SMQ) tient à souligner l'importance de ce nouvel apport pour les musées du Québec, qui témoigne de la volonté du ministre Mathieu Lacombe de répondre aux enjeux contemporains du réseau muséal », mentionne Jean-François Royal, président de la SMQ.

Pour la Société des musées du Québec, il s'agit d'un pas dans la bonne direction pour les institutions muséales, mais des efforts supplémentaires seront nécessaires afin que cet investissement ait un véritable effet structurant. Confrontés à une hausse de 25% des coûts d'exploitation depuis 2019, les musées se doivent aujourd'hui de réduire leur offre de services et leurs effectifs, de retarder la mise à niveau des infrastructures pour ne pas compromettre leur avenir, certains étant même menacés de fermer.

Rappelons que, pour les musées visés par ces nouvelles annonces, les pertes de revenus attribuables à la fin de la gratuité universelle les premiers dimanches du mois décrétée en mars 2025 correspondent en moyenne à 19 000 $ par institution (pour six dimanches de mars à août 2025) selon un sondage mené par la SMQ. Par conséquent, l'augmentation de l'aide financière au fonctionnement consentie à une centaine de musées constitue pour plusieurs d'entre eux un rattrapage des sommes perdues.

Consciente de l'urgence à corriger la situation, la Société des musées du Québec estime que le gouvernement du Québec doit porter à 34,2 millions $ par année les crédits permanents du PAFIM dès l'année 2026-2027, ce qui pourra permettre aux institutions muséales d'assurer leur compétitivité et leur pérennité. Il convient de rappeler que les musées sont des biens collectifs, des organisations sans but lucratif et qu'ils sont les gardiens de notre patrimoine culturel, artistique, historique et scientifique. Le retour sur investissement pour la société se trouve dans leur mission de conservation, d'éducation et de sensibilisation des publics.

La SMQ entend poursuivre le dialogue avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Le réseau muséal nécessite des investissements conséquents et permanents à la mesure de leur rôle et de leur mission. Il convient également de souligner que les risques d'un retour à la situation initiale d'ici trois ans demeurent présents. En effet, tout indique que les sommes additionnelles allouées à l'aide au fonctionnement pour la période 2025-2028 proviendraient d'une réallocation de crédits non utilisés issus de la mesure des dimanches gratuits. Cette source n'étant pas constituée de crédits permanents, la bonification actuelle du PAFIM pourrait ne pas être reconduite au terme de cette période.

UNE CONSOLIDATION À POURSUIVRE

Pour la vingtaine de musées qui voient leur aide au fonctionnement maintenue au même niveau, ce gel représente un appauvrissement, une perte de compétitivité et un accroissement de leur précarité. Pour leur part, les musées récemment agréés qui espéraient accéder au PAFIM devront attendre l'injection de fonds supplémentaires, le MCC ayant décidé de ne pas admettre de nouvelles institutions à ce jour. En portant à 34,2 M$ par année les crédits permanents du PAFIM, le réseau muséal s'en trouvera consolidé et ces investissements vont générer des retombées positives pour les communautés en raison des impacts sociaux, culturels et économiques.

POUR DES INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS ET PERMANENTS

Au cours de l'année 2025, la Société des musées du Québec a eu des échanges constructifs avec le ministre Mathieu Lacombe, durant lesquels les enjeux et les besoins du secteur muséal ont été discutés. Rappelons que le gouvernement du Québec, par la voix de son ministre, s'est engagé à soutenir davantage le secteur muséal québécois au cours de la prochaine année.

POUR DES MUSÉES INNOVANTS QUI FONT GRANDIR ET RAYONNER LE QUÉBEC

Au cours des prochaines semaines, la SMQ déposera un mémoire dans le cadre des consultations prébudgétaires du gouvernement du Québec afin de présenter les enjeux du secteur muséal et ses demandes pour le prochain budget qui se déclinent comme suit :

La SMQ invite le gouvernement du Québec à porter à 34,2 millions $ par année les crédits permanents du PAFIM du MCC dès l'année 2026-2027. La SMQ invite le gouvernement du Québec à favoriser le renouvellement de l'offre des musées à travers les régions en assurant la pérennité du Fonds du patrimoine culturel québécois en dotant l'enveloppe de l'appel à projets pour le renouvellement des expositions permanentes et itinérantes de crédits permanents et récurrents d'au moins

8 millions $. La SMQ invite le gouvernement du Québec à bonifier de 225 000 $ l'enveloppe budgétaire du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) pour l'aide à la programmation spécifique des lieux de diffusion dès l'année 2026-2027.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DES MUSÉES DU QUÉBEC (SMQ)

Fondée en 1958, la SMQ est un organisme à but non lucratif qui regroupe et représente près de 300 institutions muséales (musées, centres d'exposition et lieux d'interprétation) et des membres individuels répartis dans toutes les régions du Québec. À l'affût des grands courants de la muséologie, elle mène des projets touchant les différentes fonctions muséales et collabore régulièrement avec des diverses parties prenantes. La SMQ est également reconnue comme l'association touristique sectorielle (ATS) pour les institutions muséales.

