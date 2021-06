Annonce mondiale du casque d'écoute VR 5K et du casque tout-en-un d'arpara

Les casques d'écoute de nouvelle génération offrent une expérience de réalité virtuelle (RV) immersive

BEIJING, le 1er juin 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion de l'événement mondial de dévoilement des casques de RV organisé par l'entreprise de RV arpara intitulé : « Discover Yourself in a Parallel Universe », la dernière génération de casque d'écoute de RV arpara et le casque de RV tout-en-un arpara sont annoncés, ainsi que la plateforme sociale virtuelle arparaland.

Le casque d'écoute de RV arpara et le casque de RV tout-en-un arpara sont tous deux dotés d'un double écran micro à diodes électroluminescentes organiques (DELO) de 1,03 pouce d'une résolution de 2560 x 2560, offrant une résolution d'affichage combinée de 5K x 2,5K. Il s'agit des tout premiers casques d'écoute de RV à offrir un pixel par pouce (PPP) très élevé, un champ de vision large et une faible latence dans un boîtier compact. Contrairement à l'écran à cristaux liquides (ACL) et à l'écran AMOLED, l'écran micro-DELO a un PPP époustouflant de 3514, ce qui se traduit par cinq à six fois plus de détails visuels, un rapport d'ouverture élevé qui supprime l'effet de porte d'écran et un temps de réponse de 1 μs pour réduire considérablement la latence globale du système. Les deux casques d'écoute sont capables de produire une expérience de RV massivement immersive comme jamais auparavant.

Le casque d'écoute RV arpara pèse 200 g, soit 1/3 du poids d'un casque d'écoute de RV classique et possède un champ de vision de 95° et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il peut être connecté à des téléphones, des ordinateurs et des consoles de jeu. Associé à un dispositif de suivi de position 6DoF, il permet de configurer un jeu de RV sur un ordinateur personnel.

Le casque d'écoute de RV tout-en-un arpara, d'un poids de 380 g, est doté d'un système de suivi de la tête et des mains 6DoF, fonctionne sur la plateforme Qualcomm XR2, sur laquelle il est possible de faire fonctionner 6 caméras en simultané, offre une puissance de traitement de l'intelligence artificielle 11 fois supérieure et prend en charge la vidéo en 8K. Parmi les autres spécifications figurent une batterie haute capacité de 4600 mA, un champ de vision de 95°, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une prise en charge de la diffusion en continu filaire et sans fil pour jouer à SteamVR.

arparaland, développé par l'équipe arpara, est une plateforme sociale virtuelle dans laquelle les utilisateurs peuvent façonner le monde virtuel, créer des objets virtuels, personnaliser des avatars virtuels et participer à des activités récréatives et commerciales. La propriété des actifs numériques dans arparaland est enregistrée sur des chaînes de blocs réglementées et elle est stockée numériquement pour toujours. Les actifs numériques peuvent être considérés comme des jetons non fongibles (NFT) pour les ventes aux enchères. La plateforme devrait être mise en service en août 2021.

Le casque d'écoute de RV arpara coûte 599 dollars américains et peut être précommandé dès maintenant sur arpara.net. La livraison devrait commencer en août. Le casque d'écoute de RV tout-en-un arpara sera disponible ultérieurement.

