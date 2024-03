Annonce : Futur Carrefour de lutte contre l'insécurité alimentaire en Montérégie, propulsé par Moisson Rive-Sud

BOUCHERVILLE, QC, le 15 mars 2024 /CNW/ - La direction de Moisson Rive-Sud, soutenue par son conseil d'administration et son cabinet de campagne est heureuse d'annoncer la création du futur Carrefour de lutte contre l'insécurité alimentaire en Montérégie. Un pas historique quant à l'amélioration des capacités à répondre adéquatement à l'enjeu de l'insécurité alimentaire en Montérégie.

Le 15 mars dernier se tenait la conférence de presse à l'hôtel de Mortagne afin d'annoncer la tenue d'une campagne majeure de financement et dévoiler le projet global de la création du Carrefour Moisson Rive-Sud.

Mme Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Catherine Fournier, mairesse de Longueuil et M. Ian Lafrenière, député Vachon et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit ont tous les trois pris parole lors de ce grand dévoilement. Ils ont ainsi confirmé l'importance d'outiller la Montérégie d'un réseau encore plus fort afin de contrer le fléau que représente l'insécurité alimentaire sur le territoire.

« C'est avec fierté que Longueuil accueillera les nouveaux entrepôts de l'organisme Moisson Rive-Sud sur son territoire. Porteur d'une mission essentielle pour assurer la sécurité alimentaire de la population de notre ville et de notre région, cet organisme aura l'occasion, au sein de son nouveau Carrefour Moisson Rive-Sud, de bonifier les services offerts dans nos quartiers. Pour rendre possible cette installation, la Ville de Longueuil a accordé une autorisation unique et exceptionnelle qui permettra à Moisson Rive-Sud de s'implanter au cœur du pôle de la future zone d'innovation et d'ainsi bénéficier d'un terrain répondant à l'ensemble de leurs besoins, en plus de permettre le maillage avec des entreprises soucieuses de s'engager auprès de leur communauté. C'est d'ailleurs en raison de l'importance que nous accordons à la mission de cet organisme incontournable de notre région que nous avons voulu contribuer de manière aussi concrète et solidaire à la poursuite de l'ambitieux projet annoncé ce matin. » - Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

Rappelons-nous que mensuellement, Moisson Rive-Sud soutient plus de 80 000 personnes et ce par le biais de leur réseau rassemblant plus de 150 organismes et écoles. Sans parler des nombreuses collaborations avec de grands organismes connus. Moisson Rive-Sud récupère et distribue pour plus de 50M$ de denrées annuellement. On dénombre une hausse constante des demandes. Parmi les bénéficiaires, les salariés, ont atteint une proportion de 18% des demandes au cours des derniers mois. C'est d'ailleurs pourquoi, Moisson Rive-Sud et ses membres témoignent ne pas pouvoir faire un portrait du bénéficiaire type, car la demande est en constante évolution et le visage de la vulnérabilité est complexe, sans compter que ce n'est malheureusement qu'une partie des gens fragilisés qui ont le courage de demander de l'aide.

Moisson Rive-Sud, principale banque alimentaire de la Montérégie, membre des Banques Alimentaires du Québec et du Canada existe depuis plus de 31 ans. L'immeuble, dont elle est propriétaire, est arrivé à sa pleine capacité et aucun agrandissement n'est possible. À la suite de plusieurs études menées avec des consultants externes, la décision d'acquérir un terrain et de construire le Carrefour a été prise afin de répondre convenablement à toutes les demandes courantes et celles à venir et ce sur une perspective de décennie.

L'enjeu actuel de Moisson Rive-Sud est de nourrir, sans exception, tous ceux qui ont faim.

Avec ce carrefour, Moisson Rive-Sud offrira aux personnes les plus défavorisées un écosystème de sécurité alimentaire robuste, efficient et innovant. Ainsi, avec leur campagne majeure de financement: Ensemble, alimentons la vie; le Carrefour verra jour en début 2025, carrefour que méritent les usagers du réseau communautaire et offrir, avec dignité, toutes les denrées requises afin de contrer l'insécurité alimentaire.

«Nous nous devons de regarder au-delà d'une infrastructure, d'une bâtisse afin d'alimenter la vie en Montérégie pour tous ceux et celles dans le besoin. Peu importe si ce besoin est récurrent ou ponctuel, nous devons faire mieux et plus avec la situation économique évolutive et le visage de la population fragilisée indéfinissable. Au bout du compte, notre mission est de récupérer les denrées et les donner à ceux dans le besoin. Voyons le carrefour comme la boîte à outils au cœur de notre Montérégie.» Dany Hétu, directeur général de Moisson Rive-Sud

« À titre de ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, je suis ravie de constater le grand intérêt que suscite la campagne Ensemble alimentons la vie. La mobilisation des forces vives de la Montérégie pour doter Moisson Rive-Sud d'un nouveau carrefour m'apparait particulièrement inspirante. L'atteinte d'une sécurité alimentaire pérenne est un objectif que nous partageons tous. La faim ne doit pas être un enjeu au Québec, unissons-nous pour l'éradiquer. » Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Premier palier de financement atteint : 4 millions de dollars.

Ayant un besoin de 10M$ pour finaliser la construction du Carrefour et l'inauguration officielle, prévue pour l'hiver 2025, Moisson Rive-Sud est soutenu par un cabinet de campagne et de grandes entreprises ayant déjà confirmé leur engagement financier.

Le Mouvement Desjardins est un fier partenaire et a déjà confirmé un montant d'envergure.

« Chez Desjardins, nous croyons que l'accès à des aliments sains et de qualité ne devrait pas être un privilège réservé aux mieux nantis. Voilà pourquoi nous sommes heureux de donner un élan à l'implantation du Carrefour de lutte contre l'insécurité alimentaire de Moisson Rive-Sud, avec une contribution de 300 000$ du Fonds du Grand Mouvement. Dans le contexte socioéconomique actuel et avec l'augmentation du nombre de demandes d'aide, nous sommes convaincus que cette initiative aura un impact positif et contribuera au mieux-être de toute la communauté. » Isabelle Garon, première vice-présidente Marketing, Communications, Coopération et Bureau du président, Mouvement Desjardins

Ce qui est possible de faire :

Outre de soutenir les actions quotidiennes de Moisson Rive-Sud, qui malgré cette campagne continue de soutenir les organismes du réseau, il est possible de vous engager à titre d'acteur de changement et contribuer financièrement à cette campagne majeure en visitant le site internet dédié : www.alimentonslavie.org

À propos de Moisson Rive-Sud

Fondée en 1992, Moisson Rive-Sud est la principale banque alimentaire en Montérégie. Couvrant plus de 75 % du territoire, elle récupère annuellement près de 4,1 M kg de denrées, soit une valeur marchande de plus de 49 M$, auprès des entreprises agroalimentaires, afin de les redistribuer gratuitement à un réseau de 151 organismes membres. Chaque mois, Moisson Rive-Sud vient en aide à plus de 80 000 personnes, tous services confondus, dont 38 % sont des enfants de 0 à 17 ans. À travers son réseau, Moisson Rive-Sud répond mensuellement à 61 075 demandes de dépannage alimentaire, en plus des 193 075 repas et collations servis. La force de Moisson Rive‑Sud se traduit par 1 $ = 25 $, c'est-à-dire que pour chaque don de 1 $, Moisson Rive‑Sud distribue plus de 25 $ en denrées. Avec des frais d'exploitation de moins de 5 %, chaque dollar voit sa valeur multipliée.

