Annonce du prolongement du REM pour l'Est de Montréal : La Société de développement Angus salue une décision historique du gouvernement du Québec

MONTRÉAL, le 15 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Société de développement Angus (SDA) tient à souligner l'annonce historique du premier ministre du Québec, François Legault, quant au prolongement du Réseau express métropolitain (REM) vers l'Est de Montréal. En compagnie de François Bonnardel, ministre des Transports, de Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole, de Valérie Plante, mairesse de Montréal et de Charles Émond, président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec, le premier ministre du Québec a confirmé le prolongement du REM, un projet majeur et structurant de transport collectif pour les communautés de l'Est de Montréal.

« L'annonce d'un REM dans l'Est est historique. Il s'agit sans conteste d'un projet d'investissement majeur qui permettra à l'Est de mieux se positionner dans une perspective de développement durable. Nous saluons l'engagement du premier ministre François Legault, tout comme le leadership exceptionnel de Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole, et de Valérie Plante, mairesse de Montréal. Le REM de l'Est contribuera significativement au développement du territoire dans une perspective de transition sociale et écologique », a souligné Christian Yaccarini, président et chef de la direction de la SDA.

Le prolongement du REM dans l'Est de Montréal donnera toute l'impulsion souhaitée afin d'accélérer la revitalisation et le développement du territoire. La SDA partage la vision d'un REM de l'Est qui soit un projet signature sur le plan architectural. Ce prolongement est la décision la plus sensée en matière de développement durable et il contribuera à favoriser une transition écologique et sociale dans un contexte de crises économique, climatique et sanitaire.

Rappelons qu'en 2018, au nom de la communauté d'affaires de l'Est de Montréal, M. Yaccarini a lancé un premier appel en public afin que le REM soit prolongé vers l'Est. Christine Fréchette, pdg de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal (CCEM) a exercé un rôle tout aussi important dans ce dossier, notamment, en réunissant les appuis des principaux acteurs pour ce projet.

« La détermination démontrée par Christine Fréchette et par la communauté d'affaires demeure un facteur de succès pour l'avancement de ce projet et le développement de l'Est. Je tiens aussi et surtout à souligner le leadership de la mairesse de Montréal Valérie Plante et de la ministre de la Métropole Chantal Rouleau. En décembre 2018, elles ont signé une déclaration importante pour l'Est et on voit aujourd'hui à quel point cette collaboration est fructueuse », a conclu M. Yaccarini.

