Annonce du nouveau produit Perrier Énergie : la première boisson énergétique gazéifiée de Perrier qui donne un coup de pouce naturel pour revigorer le corps et l'esprit

Les Canadiens qui ont besoin d'une dose d'énergie pendant la journée disposent maintenant d'une option délicieuse, rafraîchissante et faible en sucre

NORTH YORK, ON, le 4 mai 2021 /CNW/ - L'été approche, et pour les Canadiens, le temps chaud et les journées longues sont synonymes de beaucoup de temps à l'extérieur, de séances d'entraînement et de moments de détente au soleil. Si l'on ajoute à cela les exigences des réunions de bureau virtuelles et de l'école en ligne, il peut être difficile de maintenir des niveaux d'énergie élevés tout au long de la journée. Pour que les Canadiens continuent à déborder d'énergie, Perrier, la marque emblématique d'eau pétillante de première qualité, lance Perrier Énergie : la toute première boisson énergétique gazéifiée de l'entreprise. Perrier Énergie est rafraîchissante et biologique, et fournit à peu près la même quantité de caféine qu'une tasse de café pour donner aux Canadiens une dose d'énergie à tout moment de la journée : matin, midi ou soir.

Nouveau Perrier Énergie est offerte en cannettes de 330 ml et se décline en 3 saveurs délicieuses : grenade, mandarine et pamplemousse (Groupe CNW/Perrier Canada)

Perrier a récemment mené l'enquête d'attitudes Perrier Énergie* pour connaître l'opinion des Canadiens concernant les niveaux d'énergie et les boissons énergétiques, et a constaté que 83 % d'entre eux avaient besoin d'une dose d'énergie à un moment ou un autre de la journée. Ces personnes voulaient également se sentir à l'aise avec l'origine de la source d'énergie et avec ce qu'elles mettaient dans leur corps. En fait, la moitié des répondants souhaitaient qu'on leur offre des options de boissons énergétiques plus saines pour obtenir l'énergie dont ils avaient besoin. L'enquête d'attitudes Perrier Énergie a également montré que :

31 % des consommateurs canadiens de boissons énergétiques trouvent que la qualité des ingrédients est une considération importante lorsqu'ils achètent des boissons énergétiques, et 48 % de ce groupe estiment que la teneur en sucre est une considération importante.

en sucre est une considération importante. 37 % des Canadiens soutiennent que la mention « sans ingrédients artificiels » les rendrait plus enclins à acheter une boisson énergétique.

De nombreux Canadiens sont également d'avis que la faible teneur en sucre (48 %), la faible teneur en calories (36 %) et le goût rafraîchissant (45 %) auraient un effet positif sur leur décision d'achat.



Biologique et rafraîchissante

Perrier Énergie est une boisson végétale à base de caféine extraite de grains de café vert biologique et d'une infusion de yerba mate biologique pour une saveur délicieuse et rafraîchissante qui vous permet de garder le rythme toute la journée. Elle offre également une teneur en caféine comparable à celle de nombreuses boissons énergétiques traditionnelles.

« Les Canadiens nous ont dit qu'ils voulaient une solution rafraîchissante qui leur donnait de l'énergie, sans compromettre le goût et la valeur nutritive », indique Lina Benkhaldoun, directrice du marketing chez Perrier Canada. « Perrier Énergie offre une option innovante qui donne un coup de pouce au milieu de la journée ou après un entraînement. Perrier Énergie vous permettra de garder le rythme et de vous sentir à l'aise avec ce que vous mettez dans votre corps. »

La boisson Perrier Énergie est offerte partout au Canada en trois saveurs délicieuses : grenade, pamplemousse et tangerine. Chaque canette de 330 ml ne contient que 35 calories et 7 g de sucre - cinq fois moins que les produits traditionnels populaires - et est idéale pour les 48 % des Canadiens qui recherchent une faible teneur en sucre dans leurs boissons énergétiques.

Pour en savoir plus sur Perrier Énergie, rendez-vous sur perrier.ca.

À propos de Perrier

L'eau de source naturelle gazéifiée Perrier, dont l'origine remonte à des millions d'années, a été importée massivement pour la première fois au Canada en 1979. Elle provient d'une source située dans le sud de la France. L'équilibre unique des minéraux et du léger pétillement donne à cette eau puisée près du petit village de Vergèze, en Provence, son goût franc rafraîchissant caractéristique. C'est ce mélange exceptionnel de gaz et de minéraux qui a fait de Perrier l'eau de source gazéifiée la plus demandée au monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.perrier.ca/.

Fidèle à son engagement continu en matière de durabilité, PERRIER® s'est engagée à devenir neutre en carbone d'ici 2022. La canette Perrier Énergie est entièrement recyclable et est faite d'aluminium recyclé à 55 %. Pour en savoir plus sur les engagements de Perrier, rendez-vous sur https://www.perrier.com/ca/fr-ca/nosengagements.



* À PROPOS DE L'ENQUÊTE D'ATTITUDES AUPRÈS DES CONSOMMATEURS DE NESTLÉ PERRIER ÉNERGIE : du 15 au 17 mars 2021, un sondage en ligne a été mené auprès de 1 549 Canadiens membres du Forum Angus Reid. À des fins de comparaison uniquement, le plan type comporte une marge d'erreur de +/- 2,49 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Les écarts dans ou entre les totaux sont attribuables à l'arrondissement des données.

