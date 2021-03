Annonce du ministre Lacombe sur le processus de développement des CPE : réaction de la Coalition des garderies

La conversion des places en GNS aurait créé plus de place en moins de temps.

QUÉBEC, le 12 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Coalition des garderies est déçue par les propositions annoncées par le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, concernant la stratégie provinciale pour la création de places en garderie puisque ces propositions ignorent les places existantes dans les garderies non subventionnées (GNS), lesquelles pourraient être rapidement converties en places subventionnées partout au Québec, dans un réseau qui ne nécessite pas d'investissement public.

Depuis toujours, les GNS sont pourtant les alliées des familles et du gouvernement du Québec en étant au rendez-vous afin de répondre aux besoins du réseau. « La conversion des places en garderies non subventionnées est une solution pratique qui rejoint les objectifs du gouvernement tout en réduisant son implication financière. La proposition du ministre va avoir un impact dévastateur sur le réseau et les milliers de femmes entrepreneures qui soutiennent des garderies tout en composant avec une pénurie de main-d'œuvre dans le réseau », a déclaré Marie-Claude Collin, présidente de la Coalition des garderies privées non subventionnées du Québec.

Conversion des places en GNS : une solution bénéfique pour les parents

La Coalition des garderies non subventionnées invite le ministre de la Famille à considérer les solutions qui encouragent l'usage des ressources existantes, afin d'optimiser l'investissement du ministère par la conversion de places non subventionnées en places subventionnées. Cette solution engendrerait la création de milliers de places partout au Québec et éviterait une crise dans le réseau des garderies ainsi que dans la répartition actuelle de la main-d'œuvre. « Nous voulons travailler avec le ministre afin d'arriver à un cadre qui permet au gouvernement de réaliser sa promesse tout maintenant l'équilibre dans le réseau », conclut Mme Collin.

SOURCE Coalition des garderies privées non subventionnées du Québec

Renseignements: Kate Monfette, 438-525-2520, [email protected]