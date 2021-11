« Porsche ne construit pas seulement des voitures. Porsche incarne aussi l'exclusivité et la promesse de vivre une expérience unique; depuis l'ouverture du premier Centre à Silverstone, en 2008, nos Centres d'expérience Porsche honorent cette promesse avec brio », raconte Detlev von Platen, membre du Directoire, ventes et marketing chez Porsche AG. « Nulle part ailleurs dans l'industrie automobile est-il possible de découvrir de cette façon l'essence même de nos voitures. » Je suis très heureux de pouvoir annoncer que le 10 e Centre du genre sera érigé à Toronto, la ville à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord et qui regroupe une communauté toujours plus grande de fervents Porsche. »

« Les Canadiens n'auront plus à quitter le pays pour visiter un Centre d'expérience Porsche », a déclaré Marc Ouayoun, président-directeur général d'Automobiles Porsche Canada, Ltée. « Les clients et les passionnés de la marque pourront vivre des expériences enrichissantes et pratiques, à même la région du Grand Toronto. Dans un rayon de 500 km et à moins d'une heure de vol vivent près de 100 millions de personnes. »

Première version « urbaine » du concept mondial, le PEC Toronto sera un parc de la marque et une importante destination touristique où les visiteurs pourront découvrir la dynamique des véhicules, les technologies embarquées et les émotions qu'ils suscitent sous la direction des instructeurs Porsche et dans le cadre de divers modules de conduite. Ouvert toute l'année, le PEC se situera à moins de 30 minutes en voiture du centre-ville de Toronto. Cette destination touristique nationale et internationale comprendra un circuit de conduite de plus de 2 kilomètres conçu par la firme Tilke Engineering pour mettre en valeur les prouesses technologiques de nos voitures de sport à deux et quatre portes, sur le terrain de jeu idéal. C'est ainsi que les clients et les fervents de la marque, propriétaires ou non, pourront vivre l'expérience Porsche.

Les visiteurs du PEC Toronto pourront aussi admirer la collection de voitures actuelles et historiques, prendre une pause au café et parcourir la boutique Porsche. « Pour bonifier l'expérience, les passionnés Porsche qui visiteront le PEC pourront aussi profiter des attraits du quartier des divertissements Durham Live où se côtoient jeu, culture, vie nocturne, gastronomie et aventures », a déclaré Steve Apostolopoulos, associé directeur et président de Pickering Developments, propriétaires du quartier Durham Live.

Pleins feux sur le développement durable

Conformément à l'engagement mondial de Porsche de décarboner l'ensemble de la chaîne de valeur de ses véhicules, il est prévu que le Centre d'expérience comprenne une infrastructure de recharge pour véhicules électriques, étendant ainsi le programme Destination Recharge Porsche. De plus, une grande importance est accordée au respect de l'environnement en ce qui concerne la conception, la construction et l'exploitation du PEC. La société mondiale de conception, d'architecture, d'ingénierie et de planification HOK conçoit le bâtiment et intègre des technologies innovantes axées sur le développement durable. La société est reconnue pour d'importants projets, comme le Terminal B de l'aéroport La Guardia en 2021, le musée Dali à St. Petersburg, en Floride, ainsi que le siège social de Porsche Cars North America à Atlanta, en Géorgie.

Concept tout à fait unique dans l'industrie automobile, les Centres d'expérience Porsche permettent aux fervents et aux clients Porsche de vivre des expériences passionnantes, tant avec la marque de voitures de sport qu'avec ses produits. On trouve des PEC à Leipzig, à Silverstone, à Atlanta, au Mans, à Los Angeles, à Shanghai, au circuit Hockenheim, en Allemagne, à Franciacorta, en Italie et, depuis octobre 2021, à Tokyo.

Automobiles Porsche Canada, Ltée

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement commercial et relations publiques. L'équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces a ouvert ses portes en 2019 à Mississauga pour servir l'ensemble du réseau qui compte 21 Centres Porsche partout au pays. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2020, Porsche a vendu 7 402 véhicules au Canada.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

