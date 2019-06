Annonce du financement de l'examen du train à grande fréquence de VIA Rail : une étape importante pour un projet qui ferait entrer le transport ferroviaire des personnes canadien dans l'ère moderne

MONTRÉAL, le 25 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain se réjouit de l'annonce faite aujourd'hui par le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, et le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, du financement par le gouvernement du Canada et la Banque de l'infrastructure du Canada d'un examen plus approfondi de la proposition de VIA Rail relativement au train à grande fréquence dans le corridor Québec-Toronto.

« Le milieu des affaires appuie le projet de train à grande fréquence dans le corridor Québec-Toronto depuis le début. Une fois réalisé, ce grand projet assurera une meilleure mobilité des personnes entre plusieurs grandes villes canadiennes, dont le trajet Montréal-Ottawa-Toronto, et ses retombées économiques profiteront à l'ensemble du corridor. L'annonce de l'implication de la Banque de l'infrastructure du Canada dans le dossier est particulièrement porteuse puisqu'elle permettra d'accélérer les travaux de planification en amont ainsi que la réalisation éventuelle du projet », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La modernisation des infrastructures, à Montréal comme ailleurs, est un immense chantier qui se poursuivra encore longtemps. Les investissements consentis pour y parvenir permettront à terme de renforcer la productivité et d'accroître la compétitivité de notre économie. À cet égard, la Chambre demandait dans ses dernières recommandations prébudgétaires que le gouvernement du Canada poursuive ses investissements dans les infrastructures de transport en commun. Le train à grande fréquence nous permettrait enfin de passer à l'ère moderne du transport ferroviaire des personnes », a poursuivi M. Leblanc.

« Nous félicitons Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction de VIA Rail Canada, pour cette annonce importante, ainsi qu'Yves Desjardins-Siciliano, le président et chef de la direction sortant, qui a porté ce projet avec vigueur. Nous saluons également Pierre Lavallée, président et chef de la direction de la Banque de l'infrastructure du Canada - que la Chambre avait justement reçu lors de son Forum stratégique sur le transport en mai dernier - pour le dynamisme qu'il insuffle à son organisation », a conclu Michel Leblanc.

