Annonce des nominations aux prix Écrans canadiens

MONTRÉAL, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision dévoile aujourd'hui les finalistes de la neuvième édition des Canadian Screen Awards/prix Écrans canadiens

« Je suis heureuse de voir la diversité des personnes nommées dans cette sélection des plus relevées malgré une année marquée par la pandémie, et j'espère que cette tendance s'affirmera dans les années à venir », affirme Mara Gourd-Mercado, directrice générale de l'Académie au Québec.

Cette année, 137 professionnel.le.s du Québec sont en nomination au moins une fois, en télévision, en médias numériques ou en cinéma.

Dans le cinéma de fiction, Blood Quantum récolte le plus de nominations, avec dix. Viennent ensuite Funny Boy et Akillia's Escape, qui amassent neuf et huit nominations respectivement. Parmi les autres films s'étant démarqués, Beans recueille cinq nominations, tandis que Souterrain est cité quatre fois. La Déesse des mouches à feu et Nadia, Butterfly ont trois nominations, alors que Le Rire, My Salinger Year et Vacarme recueillent chacun deux nominations. Jusqu'au déclin est cité pour « Meilleur montage » et Ariane Moffatt est finaliste pour « Meilleure chanson originale » avec Merci pour tout. Parmi les documentaires d'ici récoltant deux nominations, soulignons Errance sans retour ainsi qu'Une femme, ma mère de Claude Demers.

En télévision, Transplant est en lice dans six catégories; le documentaire The Walrus and the Whistleblower (Bunbury Films) obtient trois nominations; Rules of 3, Glass Houses et Within These Walls, (Incendo), sont aussi en lice, de même que You Can't Ask That (Pixcom).

Doublé québécois dans la catégorie « Meilleure expérience immersive » : deux des quatre nominations reviennent à In the Land of Flabby Schnook ainsi qu'à Space Explorers: ISS Experience. We Happy Few: We All Fall Down obtient une nomination dans la catégorie « Meilleur jeu vidéo ».

La Semaine du Canada à l'écran, présentée du 17 au 20 mai 2021, sera l'occasion de célébrer l'excellence de nos productions.

Pour la liste complète des nominations : academie.ca

À propos de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision

Elle a pour mission de reconnaître et promouvoir la créativité des artistes et des artisan.es de la télévision, du cinéma et des médias numériques de langue française auprès du public d'ici et d'ailleurs. Elle organise notamment les remises de prix Gémeaux, les prix Écrans canadiens, ainsi que des conférences et ateliers.

SOURCE Academy of Canadian Cinema & Television

Renseignements: Demandes médias : Annexe : Lyne Dutremble, 514 952-5047, [email protected]

