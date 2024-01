TOKYO, le 26 janv. 2024 /CNW/ - Le 23 janvier 2024, la Fondation du Prix japonais a annoncé les lauréats du Prix japonais de 2024. M. Brian J. Hoskins (Royaume-Uni) et M. John Michael Wallace (États-Unis) sont les co-lauréats du Prix japonais dans les domaines des ressources, de l'énergie, de l'environnement et de l'infrastructure sociale, et M. Ronald M. Evans (États-Unis) a reçu le prix du Japon dans les domaines des sciences médicales et pharmaceutiques.

- Dans les domaines des ressources, de l'énergie, de l'environnement et de l'infrastructure sociale

M. Brian J. Hoskins

M. John Michael Wallace

- Dans les domaines des sciences médicales et pharmaceutiques

M. Ronald M. Evans

Pour le Prix japonais de cette année, les professeurs Hoskins et Wallace ont été reconnus pour leurs contributions exceptionnelles à l'établissement d'une base scientifique pour la compréhension et la prévision des phénomènes météorologiques extrêmes. et le professeur Evans pour sa découverte de la famille des récepteurs hormonaux dans le domaine de la médecine nucléaire et son application au développement de médicaments.

Pour le Prix japonais de 2024, la Fondation a demandé à environ 15 500 éminents scientifiques et ingénieurs du monde entier de proposer la candidature de chercheurs travaillant dans les domaines concernés de cette année. La Fondation a reçu 130 mises en candidature dans les domaines des ressources, de l'énergie, de l'environnement et de l'infrastructure sociale, et 198 mises en candidature dans les domaines des sciences médicales et pharmaceutiques. Les lauréats de cette année ont été sélectionnés parmi 328 candidats.

À propos du Prix japonais

La création du Prix japonais en 1981 a été motivée par la volonté du gouvernement japonais de créer un prix reconnu à l'échelle mondiale qui contribuerait au développement scientifique et technologique à travers le monde. Grâce à de nombreux dons, la Fondation du Prix japonais a reçu l'aval du Bureau du Cabinet en 1983.

Le Prix japonais est décerné à des scientifiques et à des ingénieurs du monde entier qui ont réalisé des exploits créatifs et spectaculaires aidant à faire progresser leurs domaines, et qui contribuent de manière significative à la réalisation de la paix et de la prospérité pour toute l'humanité. Les chercheurs dans tous les domaines de la science et de la technologie sont éligibles pour le prix, deux domaines étant sélectionnés chaque année en fonction des tendances actuelles en matière de développement scientifique et technologique. En principe, une personne est récompensée dans chaque domaine et reçoit le prix, un certificat, une médaille et une somme d'argent. L'empereur et l'impératrice du Japon, les chefs des trois branches du gouvernement et d'autres hauts fonctionnaires concernés, ainsi que des représentants de divers autres aspects de la société assistent à chaque cérémonie de remise des prix.

