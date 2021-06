Le prix Entrepreneur émergent d'AGE-WELL appuie le développement d'entrepreneurs émergents afin de créer et de faire croître une entreprise en démarrage novatrice ayant des répercussions sociales et économiques potentielles au Canada. L'innovation doit répondre à l'un des huit domaines de défi d'AGE-WELL visant à façonner l'avenir de la technologie et de la recherche sur le vieillissement au Canada.

Ce prix vise à donner à un nouvel entrepreneur les ressources financières dont il a besoin pour concrétiser ses idées et les mettre en œuvre rapidement auprès de personnes âgées et d'aidants naturels. Cette année, le Centre d'innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI) a fourni un supplément en espèces aux deux lauréats, ce qui a porté la valeur totale de la bourse salariale à 30 000 $ pour chaque lauréat.

Mme Hewston est ergothérapeute et boursière postdoctorale au GERAS Centre for Aging Research, un centre des sciences de la santé de Hamilton affilié à l'Université McMaster. Elle est responsable scientifique du programme GERAS DANcing for Cognition & Exercise (DANCE), un programme de danse fondé sur des données probantes destiné aux personnes âgées qui cherchent à améliorer leur santé physique et mentale. GERAS DANCE a été validé auprès de plus de 500 personnes âgées dans 12 établissements du YMCA en Ontario et prend de l'expansion à l'échelle nationale.

« Je suis ravie de recevoir ce prix parce qu'il accélère la prestation de notre programme virtuel GERAS DANCE, qui a été conçu avec une expertise en réadaptation et en gériatrie et qui peut améliorer l'esprit, renforcer le corps et améliorer les liens sociaux », déclare Mme Hewston. « Ce prix me permettra de consacrer du temps à perfectionner l'innovation, de recevoir une formation de différents experts et d'apporter la joie de la danse aux personnes âgées de notre collectivité pour les aider à renouer avec l'exercice. » Tous les revenus seront réinvestis dans la recherche, souligne Mme Hewston, qui est aussi titulaire d'une bourse postdoctorale Labarge qui vise à favoriser la mobilité chez les personnes âgées.

Lauréat du prix Entrepreneur émergent AGE-WELL, Bryan Hong est candidat au doctorat en neuroscience cognitive à l'Université de Toronto. Il est l'un des développeurs de HippoCamera, un aide-mémoire validé et facile à utiliser sur téléphone intelligent. HippoCamera permet aux utilisateurs de créer et de lire des rappels multimédias personnalisés pour des activités quotidiennes. Il est conçu pour imiter les fonctions importantes de l'hippocampe, une région cérébrale critique pour la mémoire qui est affectée pendant le vieillissement.

« La mémoire est vraiment ce qui nous définit. C'est donc le fait de pouvoir faire évoluer HippoCamera et d'aider les gens à préserver leurs souvenirs qui me motive », déclare M. Hong. « Je suis ravi de recevoir ce prix et d'acquérir de nouvelles compétences pour continuer à perfectionner HippoCamera encore plus. Ce sera utile pour l'entreprise de travailler avec des mentors et des personnes sur le terrain qui ont de l'expérience dans la mise au point de produits visant à améliorer la vie des personnes âgées. De plus, le financement appuiera des projets comme Memory Coach, notre nouveau programme de rappel qui offre aux gens une formation sur HippoCamera dans des milieux de vie comme les résidences. » M. Hong est cofondateur de Dynamic Memory Solutions Inc.

« Soutenir les jeunes entrepreneurs talentueux est l'une des nombreuses façons dont AGE-WELL stimule le secteur canadien de la technologie axée sur le vieillissement et offre des solutions qui profitent aux personnes âgées et à leurs aidants naturels », a déclaré Alex Mihailidis, directeur scientifique et chef de la direction d'AGE-WELL, réseau canadien axé sur la technologie et le vieillissement. Nous félicitons les lauréats exceptionnels de cette année et nous nous réjouissons à l'idée de les appuyer par l'entremise de cette bourse salariale, de mentorat et de formation, afin de maximiser les répercussions de leurs innovations sur la vie des Canadiennes et des Canadiens. »

« Les entrepreneurs émergents sont l'élément vital de l'espace de l'innovation, et il est essentiel pour la mission du CABHI de faire progresser son important travail, qui consiste à aider les personnes âgées à mener une vie meilleure, où que ce soit », a ajouté Allison Sekuler, directrice générale du CABHI, titulaire de la chaire Sandra A. Rotman en neurosciences cognitives et vice-présidente, Recherche, Baycrest. « Nous sommes ravis de collaborer avec AGE-WELL pour aider les lauréats talentueux à venir en aide aux personnes âgées, aux personnes atteintes de démence et aux aidants naturels partout au Canada. »

Au sujet d'AGE-WELL :

AGE-WELL NCE Inc. est le Réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. Le réseau pancanadien rassemble des chercheurs, des personnes âgées, des aidants naturels, des organismes partenaires et de futurs chefs de file afin d'accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques qui font une différence significative dans la vie des Canadiens. Les chercheurs d'AGE-WELL produisent des technologies, des services, des politiques et des pratiques servant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées et des aidants naturels et à générer des avantages sociaux et économiques pour le Canada. AGE-WELL est financé dans le cadre du Programme des réseaux de centres d'excellence du gouvernement fédéral.

