TOKYO, le 23 janv. 2026 /CNW/ - La Fondation du Prix du Japon a révélé le 21 janvier 2026 les lauréats du Prix du Japon 2026. Cynthia Dwork (États-Unis) a reçu le Prix du Japon dans le domaine de l'électronique, des sciences de l'information et de la communication. Shizuo Akira (Japon) et Zhijian « James » Chen (États-Unis) ont obtenu le Prix du Japon dans le domaine des sciences de la vie.

- Domaine d'attribution du prix : électronique, sciences de l'information et communication

- Domaine d'attribution du prix : sciences de la vie

Le Prix du Japon récompense cette année Mme Dwork pour sa contribution à la recherche de pointe sur la construction d'une société numérique éthique, notamment sur la confidentialité différentielle et l'équité. MM. Akira et Chen sont distingués pour leur découverte du mécanisme de détection des acides nucléiques par le système immunitaire inné.

Pour le Prix du Japon 2026, la Fondation a demandé à environ 16 000 éminents scientifiques et ingénieurs du monde entier de proposer des chercheurs travaillant dans les domaines qui pouvaient cette année faire l'objet d'une attribution de prix. La Fondation a reçu 107 nominations dans le domaine de l'électronique, des sciences de l'information et de la communication, et 185 nominations dans le domaine des sciences de la vie. Les lauréats de cette année ont été sélectionnés parmi un total de 292 scientifiques nommés.

À propos du Prix du Japon

La création du Prix du Japon en 1981 a été motivée par le désir du gouvernement japonais d'attribuer un prix internationalement reconnu qui contribuerait au développement scientifique et technologique dans le monde entier. Grâce à de nombreux dons, la Fondation du Prix du Japon a reçu l'aval du bureau du Cabinet en 1983.

Le Prix du Japon est décerné à des scientifiques et à des ingénieurs du monde entier à l'origine de réalisations créatives qui font considérablement progresser leur domaine et contribuent de manière significative à instaurer la paix et la prospérité pour l'ensemble de l'humanité. Les chercheurs de tous les domaines de la science et de la technologie peuvent prétendre au prix, deux domaines étant sélectionnés chaque année en fonction des tendances actuelles de l'évolution scientifique et technologique. En principe, le prix est attribué dans chaque domaine à une personne, qui reçoit alors un certificat, une médaille et une somme d'argent. Chaque cérémonie de remise des prix se déroule en présence de l'empereur et de l'impératrice régnants, des chefs des trois branches du gouvernement et d'autres fonctionnaires compétents, ainsi que de représentants de divers autres secteurs de la société.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site internet officiel : https://www.japanprize.jp/en/index.html

