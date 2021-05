OTTAWA, ON, le 25 mai 2021 /CNW/ - La docteure Amanda (Amy) Khan et le docteur David Zheng ont été reconnus aujourd'hui pour leurs compétences exceptionnelles en leadership en tant que lauréats du Prix de leadership étudiant Sandra Banner (PLESB) de 2021.

En 2013, le conseil d'administration du Service canadien de jumelage des résidents (CaRMS) a créé le PLESB dans le but d'encourager le développement de futurs leaders en médecine. Le prix annuel reconnait le leadership exceptionnel d'un étudiant de premier cycle en médecine et d'un stagiaire postdoctoral en médecine. Chaque gagnant cette année recevra jusqu'à 3 000,00 $ de financement pour le développement du leadership.

David Zheng est un étudiant de troisième année en médecine à la Schulich School of Medicine and Dentistry. Avant cela, David a obtenu un baccalauréat en sciences biomédicales à l'Université d'Ottawa. En tant que bénévole habituel dans des maisons de soins à long terme, David a reconnu les effets d'isolement social disproportionnés que les restrictions du confinement lié à la pandémie auraient sur les personnes âgées et a créé Creative Connection, une entité fédérale sans but lucratif visant à combattre l'isolation sociale et la morbidité et la mortalité qui lui sont associées chez les adultes plus âgés des établissements de soins de santé à travers le Canada et augmenter l'accessibilité de cette interaction sociale en offrant des performances musicales en direct par appel vidéo, des soirées de peinture et de l'éducation dans le domaine de la santé en format tête-à-tête ou en petit groupe. Depuis sa création, Creative Connection a noué des liens avec plus de 1 000 patients à plus de 20 établissements.

« Je souhaite mentionner que ce prix n'est pas seulement pour des réussites individuelles, mais est un témoignage aux efforts combinés de plusieurs bénévoles qui partagent les mêmes idées -- incluant mes collègues étudiantes en médecine Alexandra Hillyer et Heidi Li qui ont aidé à fonder cette initiative, » a dit monsieur Zheng. « J'espère encourager d'autres étudiants à reconnaitre et à rechercher des domaines d'inégalité en santé dans leurs communautés locales et de tirer parti de leurs propres expériences et privilèges pour effectuer des changements durables. »

La docteure Amanda (Amy) Khan est une résidente de première année en radio-oncologie à la University of Calgary. Avant de venir s'installer en Alberta, Amy a obtenu son diplôme à la University of Toronto, obtenant simultanément son diplôme en médecine et son doctorat en génie biomédical/chirurgical dans le cadre du programme de double diplôme de clinicien-chercheur. Elle a préalablement obtenu son diplôme de premier cycle et sa maîtrise en biophysique à la University of Western Ontario à London en Ontario. Amy est une fervente partisane de la responsabilité sociale et de l'équité et a fondé la Research Application Support Initiative (RASI) à la University of Toronto (UofT) pour aider les étudiants de milieux économiquement défavorisés ou ceux qui s'auto-identifient comme membre d'une minorité pour permettre l'admission aux études supérieures dans les domaines STIM ou aux études en médecine par l'entremise d'occasions de recherche et de mentorat.

« La promotion pour la justice sociale et l'équité dans le domaine des soins de santé me passionne parce que les études démontrent que les étudiants canadiens en médecine actuels ne représentent pas les origines socioéconomiques et raciales des Canadiens et des Canadiennes dans son ensemble, » a dit la docteure Khan. « Par l'entremise de la communauté de soutien et le programme de candidature pour les étudiants noirs, la University of Toronto a accueilli une classe de 24 étudiants noirs l'année dernière, la plus grande cohorte dans tout le Canada. J'espère imiter ce succès à la University of Calgary et dans la province de l'Alberta en amenant la COS dans cette province et je suis excitée à l'idée de voir l'effet que nous avons en aidant les effectifs de santé du Canada à refléter correctement notre population richement diversifiée dans son ensemble. »

Le docteur Jay Rosenfield, président du comité des prix du conseil d'administration de CaRMS, a félicité les gagnants. « Au nom du conseil d'administration de CaRMS et du comité des prix, je tiens à féliciter Amanda Khan et David Zheng, » a dit le docteur Rosenfield. « Ces deux apprenants en médecine vraiment remarquables ont démontré une connaissance profonde des questions plus larges dans le domaine des soins de santé, une compassion et un engagement envers les patients et les familles, plaider pour la justice sociale et la diversité socioéconomique et combattre l'isolation sociale et un niveau de leadership qui saura renforcer et enrichir le système des soins de santé au Canada pour des années à venir. »

Pour de l'information au sujet des lauréats du PLESB, incluant les biographies et les discours de remerciement, visitez carms.ca/fr/sbsal/gagnants/.

