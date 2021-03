Annonce des gagnants du Nouveau Garage, défi de design de Volvo Car Canada, en partenariat avec l'IDS

GAGNANT

« Parking-Parc » par Tiam Maeiyat transforme l'espace du garage en une nouvelle forme de salle familiale. En reliant l'intérieur et l'extérieur par la lumière et la transparence, le design crée la possibilité de passer des moments de qualité en famille, quelle que soit l'heure ou la saison. L'inspiration et l'intégration de la XC40 Recharge entièrement électrique de Volvo ont été interprétées à travers la liberté et la flexibilité.

« Je crois que la liberté dans la forme entraîne la liberté dans la façon dont nous vivons dans l'espace », a dit Tiam Maeiyat, concepteur R&D. « Cette liberté apporte plus d'opportunités, plus d'attachements et plus de sentiment d'appartenance. »

Les considérations environnementales étaient au cœur de la conception du garage de Maeiyat, notamment par le biais d'un toit vert destiné à servir de tampon pour les eaux de pluie, à purifier l'air, à réduire la température ambiante, à réguler la température intérieure et à économiser l'énergie. Pour utiliser efficacement la lumière du jour, la conception a employé une façade en verre photovoltaïque semi-transparent et des panneaux solaires flexibles.

« Tiam a envisagé un espace de garage qui relie harmonieusement l'intérieur et l'extérieur », a dit Robin Page, le responsable du design chez Volvo Cars. « Le design illustre parfaitement la fonction, l'esthétique scandinave moderne et les éléments durables du XC40 Recharge de Volvo ».

Comme gagnant du Défi Le Nouveau Garage, Maeiyat recevra un prix en argent de 2 500 $, une promotion dans House & Home et Maison et Demeure, et sa vision du Nouveau Garage sera présentée lors de l'IDS 2021 de Toronto.

DEUXIÈME PLACE



« Mainspring » par Shirley Shen, Travis Hanks, John Roddick, Jorge Roman, Ana Cadena de Haeccity Studio Architecture à Vancouver, en Colombie-Britannique, transforme l'espace du garage en une possibilité de covoiturage pour toute la communauté. En utilisant une approche systémique impressionnante pour repenser le garage, les juges ont admiré la façon dont la conception a créé une conversation sur l'avenir de la mobilité et de la communauté, en particulier dans les zones urbaines.

MENTIONS HONORABLES



« Nature House » par Keillor MacLeod, un designer industriel de Toronto, en Ontario, s'inspire du mouvement suédois Naturhus - une serre recouverte de verre isolant pour créer un système écologique autonome. Les juges ont été attirés par le design scandinave classique et l'idée de créer un espace polyvalent pour la maison qui est relié à la nature.

« Restore » par Sean Solowski, un architecte de Toronto, en Ontario, est un pavillon qui adopte la technologie et rend hommage au milieu naturel, rechargeant à la fois le moteur et l'esprit dans la même mesure. Une forme magnifique qui évoque le design scandinave moderne et épuré, les juges ont apprécié le niveau de raffinement apporté à la conception.

« Modul » par Jerry Liu et Jesse Basran, partenaires de design à BLA Design Group à Vancouver, en Colombie-Britannique, est un bâtiment préfabriqué et modulaire qui revitalise les allées de banlieue tout en encourageant les interactions entre voisins. Les juges ont apprécié l'idée de systèmes intelligents inspirés par la densité des villes, ainsi que l'attention portée aux questions d'espace et la façon dont la conception a également envisagé le garage du point de vue de la fabrication.

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

Pour des renseignements additionnels sur le gagnant, et pour voir les propositions de design finalistes, visitez le site IDS Toronto et IDS Vancouver.

Les images peuvent être téléchargées ici.

À PROPOS DU NOUVEAU GARAGE :

Lancé le 29 octobre 2020, le Défi Le Nouveau Garage visait à inspirer les concepteurs, les leaders d'opinion en matière de design et, ultimement, tous les Canadiens admissibles à repenser l'espace souvent négligé du garage qui, suivant les conditions de demeurer à la maison, est devenu une nouvelle frontière en matière de design. Avec une période de soumission de deux mois, le cahier des charges mettait les Canadiens au défi de repenser la relation entre le garage et le véhicule pour en faire un espace habitable, innovant et durable. L'inspiration pour le concept et le design devait également complémenter les caractéristiques clés du nouveau XC40 Recharge, le premier SUV compact purement électrique de Volvo.

Méthodologie du sondage :

* Du 8 au 9 septembre 2020, Maru/Blue a réalisé un sondage en ligne auprès de 1 520 adultes canadiens sélectionnés au hasard parmi les panélistes de La Voix Maru Canada. À titre comparatif, un échantillon aléatoire de cette taille comporte une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) à plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction du niveau d'études, de l'âge, du sexe et de la région (et au Québec, de la langue) afin de correspondre à la population selon les données du recensement. Ceci a été fait pour s'assurer que l'échantillon soit représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. Les anomalies dans les totaux ou entre ceux-ci sont attribuables à l'arrondissement des chiffres.

