TORONTO, le 16 juin 2022 /CNW/ - La Fondation canadienne d'éducation économique (FCEE) et son partenaire, la Banque CIBC, sont heureux d'annoncer les candidatures gagnantes aujourd'hui, dans le cadre des éditions virtuelles de l'exposition nationale et de la cérémonie de remise des prix du Défi canadien de l'éducation financière Mon argent, mon avenir. Le premier gagnant reçoit 10 000 $, le deuxième, 5 000 $, et le troisième, 2 500 $. Neuf finalistes (dont certains sont seuls et d'autres sont en équipes) se sont disputé le premier prix après avoir été choisis comme gagnants régionaux au début du mois de juin. Ces étudiants du secondaire, âgés de 14 à 18 ans, ont été mis au défi de créer de nouveaux outils et ressources pour aider les jeunes Canadiens à améliorer leurs connaissances et leurs capacités financières.

Et les gagnants sont :

Première place : Laïla Lescot, Sarah Leshob et Elena Feddog - Montréal (Québec)



Deuxième place : Dayna Xiao - Kanata (Ontario)



Troisième place : Danika Nell - Boissevain (Manitoba)

Les créations gagnantes et celles de nombreux candidats régionaux sont présentées sur le site Web https://www.mymoneymyfuturechallenge.ca/. Ce site à l'intention des enseignants, des parents et des jeunes permet à ces derniers de se renseigner sur les questions d'argent, d'acquérir des compétences financières et d'être mieux à même de se bâtir un bel avenir financier.

La Banque CIBC soutient le défi Mon argent, mon avenir pour la deuxième année. L'an dernier, l'équipe gagnante était d'Ottawa.

Les finalistes de 2022 passeront maintenant à la compétition nationale où un éminent jury national décidera qui remportera les généreux prix.

Prix de la compétition nationale :

1er prix : 10 000 $ pour poursuivre des études ou une formation - remis à la personne gagnante ou, en parts égales, aux membres de l'équipe gagnante 2e prix : 5 000 $ pour poursuivre des études ou une formation - remis à la personne ou, en parts égales, aux membres de l'équipe en 2e place 3e prix : 2 500 $ pour poursuivre des études ou une formation - remis à la personne ou, en parts égales, aux membres de l'équipe en 3e place

Parmi les juges nationaux, mentionnons notamment :

Maguy Mourad , première directrice, Conseils en services hypothécaires mobiles, Banque CIBC

, première directrice, Conseils en services hypothécaires mobiles, Banque CIBC Elizabeth Mulholland , chef de la direction de Prospérité Canada

, chef de la direction de Prospérité Judith Robertson , commissaire de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada

Joignez-vous à nous le jeudi 16 juin 2022, à midi (HE), pour la présentation des projets des finalistes et l'annonce des gagnants. Les jeunes, les enseignants, les parents, les médias et le grand public sont invités à assister à la Compétition nationale d'une heure qui sera diffusée sur YouTube et sur Facebook. Inscrivez-vous à https://mailchi.mp/cfee/mymoneymyfutureshowcase

Voici les finalistes :

Emma Ekemezie - Dartmouth (Nouvelle-Écosse)

- (Nouvelle-Écosse) Adrienne Hemmings - Saint John (Nouveau-Brunswick)

- (Nouveau-Brunswick) Sydney Keating et Aimee Jones - Weyburn ( Saskatchewan )

et - ( ) Laïla Lescot, Sarah Leshob et Elena Feddog - Montréal (Québec)

Kiyan Merali et Kevin Paul - Calgary ( Alberta )

et - ( ) Danika Nell - Boissevain ( Manitoba )

- ( ) Tara Onayoade - Brandon ( Manitoba )

) Dayna Xiao - Kanata ( Ontario )

- ( ) Elizabeth Zou - Vancouver (Colombie-Britannique)

« La Fondation canadienne d'éducation économique est ravie de s'associer à la Banque CIBC pour offrir ce programme exceptionnel et créatif ainsi que d'incroyables incitatifs à la participation. Le Défi de cette année s'appuie sur le succès de l'an dernier et produira un grand nombre de ressources créées par les jeunes pour aider d'autres jeunes à en apprendre davantage sur l'argent tout en fournissant aux enseignants et aux parents de précieux outils éducatifs. »

Gary Rabbior, président, Fondation canadienne d'éducation économique

« Nous sommes très heureux de nous associer une fois de plus à la FCEE pour aider les jeunes Canadiens à améliorer leurs connaissances financières, a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, Conseils en finances et placements à la Banque CIBC. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à soutenir les jeunes Canadiens qui font preuve de créativité pour créer de précieux outils financiers qui constitueront un atout pour la prochaine génération. »

À propos de la FCEE

Fondée en 1974, la FCEE est un organisme apolitique et sans but lucratif, constitué en vertu d'une loi fédérale. Elle a pour mandat de renforcer la littératie financière et économique au Canada et de développer les compétences entrepreneuriales. La FCEE collabore étroitement avec les ministères, notamment ceux de l'Éducation, ainsi qu'avec les conseils et commissions scolaires, les éducateurs, et les associations d'enseignants. En outre, la FCEE s'investit dans des activités visant à soutenir et à aider les nouveaux arrivants et les immigrants du Canada, ainsi que le grand public, au moyen de ressources imprimées, de vidéos, d'ateliers et de ressources en ligne. Globalement, la FCEE souhaite aider les Canadiens de tous âges à mieux gérer leurs rôles et responsabilités économiques, tout en leur donnant les moyens de prendre des décisions financières avec confiance et compétence.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

