Annonce des finalistes du Prix de photographie Banque Scotia 2021

Vikky Alexander , Montréal, Québec

, Montréal, Québec Jeff Bierk , Toronto, Ontario

, Deanna Bowen , Montréal, Québec

, Montréal, Québec Sara Cwynar , Vancouver , C.-B. et Brooklyn, New York

, , C.-B. et Will Gill , St. John's , T.-N.-L.

, , T.-N.-L. Annie MacDonell , Toronto, Ontario

, Dawit L. Petros , Montréal, Québec

, Montréal, Québec Ned Pratt , St. John's , T.-N.-L.

, , T.-N.-L. Carol Sawyer , Vancouver , C.-B.

, , C.-B. Greg Staats , Toronto / Six Nations of the Grand River Territory, Ontario

, / Six Nations of the Grand River Territory, Jeff Thomas , Ottawa, Ontario

« La Banque Scotia est consciente de l'importance de la photographie artistique au Canada et dans le monde, explique Laura Curtis Ferrera, chef du Marketing à la Banque Scotia. Les arts visuels racontent des histoires riches et stimulantes, par un cliché fixé dans le temps. La Banque Scotia est fière de contribuer à reconnaître la vision créatrice et les réalisations des photographes les plus talentueux de notre pays. »

Les finalistes 2021 ont été sélectionnés par un groupe de personnalités respectées par la communauté artistique canadienne. Voici les membres du comité de sélection :

Rose Bouthillier, conservatrice, Expositions, Remai Modern, Saskatoon ( Saskatchewan )

( ) Mireille Eagan, conservatrice, Art contemporain, The Rooms, St. John's (Terre-Neuve-et- Labrador )

) Mona Filip, directrice et conservatrice, Koffler Gallery du Koffler Centre of the Arts, Toronto ( Ontario )

du Koffler Centre of the Arts, ( ) Dominique Fontaine, conservatrice et fondatrice d'aPOSteRIORI, Montréal (Québec)

Matthew Hills, directeur et conservateur, Grenfell Art Gallery , Université Memorial de Terre-Neuve, Corner Brook (Terre-Neuve-et- Labrador )

, Université Memorial de Terre-Neuve, Corner Brook (Terre-Neuve-et- ) Michelle Jacques, chef, Expositions et Collections/conservatrice en chef, Remai Modern, Saskatoon , ( Saskatchewan )

, ( ) Lisa Kehler, conservatrice et consultante en arts, Winnipeg ( Manitoba )

( ) Gerald McMaster, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la culture visuelle et la pratique muséale autochtones (niveau 1), directeur du Wapatah: Centre for Indigenous Visual Knowledge de l'Université de l'École d'art et de design de l' Ontario , Toronto ( Ontario )

sur la culture visuelle et la pratique muséale autochtones (niveau 1), directeur du Wapatah: Centre for Indigenous Visual Knowledge de l'Université de l'École d'art et de design de l' , ( ) Crystal Mowry, conservatrice principale, Kitchener-Waterloo Art Gallery (KWAG), Kitchener ( Ontario )

) Cheyanne Turions, conservatrice, Galeries de l'Université Simon Fraser (SFU), intervenante en milieu culturel et auteure, Vancouver (Colombie-Britannique)

(SFU), intervenante en milieu culturel et auteure, (Colombie-Britannique) Emmy Lee Wall, directrice générale, Capture Photography Festival, Vancouver (Colombie-Britannique)

Le Prix de photographie Banque Scotia souligne l'œuvre d'artistes à mi-carrière ou aguerris. C'est le plus grand et le plus prestigieux prix décerné annuellement par des pairs au Canada pour saluer la vision créative et les réalisations de certains des photographes contemporains les plus talentueux au pays. En plus de faire l'objet d'une exposition solo au Ryerson Image Centre durant le Festival de photo CONTACT Banque Scotia de 2022, le lauréat du Prix de photographie Banque Scotia recevra une bourse de 50 000 $ et verra ses œuvres rassemblées dans un recueil publié et distribué dans le monde entier par l'éditeur allemand Steidl. Les finalistes recevront chacun une bourse de 10 000 $.

« J'aimerais remercier sincèrement les membres du comité de sélection pour le temps et la soigneuse considération qu'ils ont mis dans la sélection des candidats du Prix de photographie Banque Scotia 2021, indique Edward Burtynsky, président du jury. Je suis fier et ravi de voir la persévérance et le talent de nos artistes photographes canadiens, qui continuent de créer et de produire des œuvres dont nous avons tous grand besoin durant cette période difficile que nous vivons. Félicitations à toutes et à tous! »

Les grands finalistes et le lauréat du prix 2021 seront choisis par un jury d'experts en photographie. Voici les membres du jury 2021 :

Edward Burtynsky, artiste, président du jury

Sophie Hackett, conservatrice, Photographie, Musée des beaux-arts de l' Ontario

Kenneth Montague, collectionneur et conservateur

Brian Sholis, directeur de publication, conservateur et auteur

Les grands finalistes seront annoncés le 31 mars, et le gagnant du Prix de photographie Banque Scotia 2021 sera couronné au printemps 2021.

Les œuvres de Dana Claxton, gagnante du Prix de photographie Banque Scotia 2020, seront mises à l'honneur dans le cadre d'une exposition solo au Ryerson Image Centre, durant le Festival de photo CONTACT Banque Scotia 2020, qui se tiendra au printemps.

Pour en savoir plus sur le Prix de photographie Banque Scotia, visitez le http://www.scotiabank.com/photoaward.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait environ 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

