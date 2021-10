Annonce des finalistes des prix AutoHebdo 2022

« Les finalistes pour 2022 sont tous des candidats solides qui représentent le nec plus ultra de l'excellence automobile », affirme Benoît Béland, directeur de marque AutoHebdo. « Notre objectif est de permettre aux consommateurs de découvrir les meilleurs véhicules offerts sur le marché afin qu'ils puissent faire un choix éclairé en toute confiance lorsqu'ils magasinent pour une nouvelle voiture, ajoute M. Béland. Cette année est particulièrement intéressante car les Canadiennes et les Canadiens peuvent voter, ce qui va aider d'autres acheteurs de voitures. »

Grâce à l'ajout de trois nouvelles catégories - Meilleure innovation technologique, Meilleure technologie de sécurité, et Meilleur véhicule pour l'aventure - les Prix AutoHebdo 2022 reconnaitront les qualités exceptionnelles des véhicules dans 30 catégories différentes, ce qui en fait le programme de prix automobiles le plus élaboré jusqu'à maintenant. Chaque année, AutoHebdo adopte une approche axée sur le consommateur pour juger les finalistes choisis par des experts, chaque voiture étant évaluée du point de vue d'un acheteur. Les experts des prix AutoHebdo choisissent judicieusement les finalistes en se basant sur des tests approfondis réalisés sur tous les nouveaux véhicules offerts sur le marché, ce qui permet d'obtenir la gamme de nouveaux véhicules la plus complète en 2022. Grâce à ce processus, il est donc possible de séparer les « bons » véhicules des véhicules « exceptionnels » susceptibles d'être primés.

Les membres d'un jury composé de plus de 20 journalistes automobiles experts ont examiné plus de 300 véhicules avant de voter pour les meilleurs candidats dans chaque catégorie. Bon nombre de ces experts font déjà partie du jury pour un certain nombre de programmes de prix automobiles. Les finalistes ont été évalués en fonction de 12 critères spécifiques, notamment : l'excellence globale, la valeur, l'innovation, la technologie et les caractéristiques, la convivialité, la performance, l'excellence technique, la satisfaction au volant, le design, la sécurité, la qualité et l'efficacité - pondérés en fonction du segment.

La liste des finalistes par catégorie est ci-dessous :

Autos

Auto sous-compacte

Chevrolet Bolt EV

Chevrolet Spark

Kia Rio 5-Portes

Mini 3-Portes / 5-Portes

Nissan Versa

Compacte

Honda Civic / Civic Hatchback

Hyundai Elantra

Mazda3 / Mazda3 Sport

Toyota Corolla / Corolla Hatchback

Volkswagen Golf GTI / Golf R

Auto pour la famille

Honda Accord

Hyundai Sonata

Kia K5

Subaru Legacy

Toyota Camry

Familiale

Audi A4 Allroad

Audi A6 Allroad / Audi RS 6 Avant

Mercedes-Benz C-Class Wagon

Mercedes-Benz E-Class Wagon

Volvo V60 / Volvo V60 Cross Country

Auto compacte de luxe

Audi A4

BMW 3 Series / 4 Series

Genesis G70

Mercedes-Benz C-Class

Volvo S60

Grande de luxe

BMW 5 Series

Genesis G80

Mercedes-Benz S-Class

Porsche Panamera

Porsche Taycan

Auto sport à moins de 50 000$

Ford Mustang

Mazda MX-5

Subaru BRZ

Toyota GR 86

Volkswagen Golf GTI / Golf R

Auto sport à plus de 50 000$

Chevrolet Corvette

Mercedes-AMG GT

Porsche 718 Boxster / 718 Cayman / 718 Spyder

Porsche 911

Toyota GR Supra

VUS et mini-fourgonnettes

VUS sous-compact

Hyundai Kona

Kia Seltos

Mazda CX-30

Subaru Crosstrek

Volkswagen Taos

VUS à 2 rangées

Ford Bronco Sport

Ford Mustang Mach-E

Mazda CX-5

Subaru Outback

Toyota RAV4

VUS à 3 rangées

Chevrolet Suburban / Chevrolet Tahoe

Hyundai Palisade

Kia Telluride

Nissan Pathfinder

Toyota Highlander

VUS sous-compact de luxe

Audi Q3

BMW X1 / BMW X2

Lexus UX

Mercedes-Benz GLA-Class

Volvo XC40

VUS à 2 rangées de luxe

Acura RDX

BMW X3 / BMW X4

Genesis GV70

Mercedes-Benz GLC-Class

Porsche Macan

VUS à 3 rangées de luxe

BMW X7

Cadillac Escalade

Genesis GV80

Mercedes-Benz GLS-Class

Volvo XC90

Mini-fourgonnette

Chrysler Pacifica / Grand Caravan

Honda Odyssey

Kia Carnival

Toyota Sienna

Camions

Camion compact / intermédiaire

Ford Maverick

Honda Ridgeline

Hyundai Santa Cruz

Jeep Gladiator

Toyota Tacoma

Camion pleine grandeur

Chevrolet Silverado / GMC Sierra

Ford F-150

Ram 1500

Toyota Tundra

Véhicules verts

Auto vert à moins de 50 000 $

Hyundai Ioniq 5 (EV)

Kia Soul (EV)

Tesla Model 3 (EV)

Toyota RAV4 Hybrid / RAV4 Prime (Hybrid/PHEV)

Volkswagen ID.4 (EV)

Auto vert à plus de 50 000 $

Ford F-150 / F-150 Lightning (Hybrid/EV)

Ford Mustang Mach-E (EV)

Polestar 2 (EV)

Porsche Taycan / Taycan Cross Turismo (EV)

Jeep Wrangler 4xe (PHEV)

Nouvelles catégories

Meilleure innovation technologique

Ford - Onboard Power Inverter

Ford - Onboard Weight Scales

Augmented Reality Head-Up Display

Mercedes - MBUX Hyperscreen

Volvo/GM - Android Automotive OS

Meilleure nouvelle technologie de sécurité

Ford BlueCruise

Genesis Radar-Based Occupant Alert System

GM Super Cruise

Lexus Safety System+ 3.0

Mercedes PRE-SAFE Impulse Side

Meilleur véhicule pour l'aventure

Ford Bronco

Jeep Wrangler / Gladiator

Land Rover Defender

Subaru Outback Wilderness

Toyota Tacoma TRD Pro / 4Runner TRD Pro

Pour en savoir plus sur les catégories finalistes et le processus d'évaluation des véhicules, visitez http://beta.autohebdo.net/prix/. Visitez https://beta.autohebdo.net/prix/cca/ pour voter pour les modèles que vous préférez dans le cadre des Prix AutoHebdo Choix des Canadiens.

Au sujet de la Société TRADER

La société TRADER est le chef de file canadien des médias en ligne consacrés au marché de consommation automobile. Les principales destinations électroniques de la société sont - AutoTrader.ca™ et AutoHebdo.net™. AutoTrader.ca offre le plus grand inventaire de véhicules neufs et usagés au Canada, recevant 25 millions de visites par mois et totalisant plus de 6 millions de téléchargements de l'application mobile. Les acheteurs automobiles peuvent chercher selon le modèle, le manufacturier, la couleur et la localisation géographique pour trouver le meilleur prix selon leurs besoins. AutoTrader.ca et AutoHebdo.net sont aussi des destinations en ligne pour du contenu automobile, couvrant les nouvelles et les critiques de la part des journalistes automobiles les plus primés. Suivez AutoHebdo sur LinkedIn, Facebook et YouTube.

SOURCE autoHEBDO.net

Renseignements: Mara Vezeau, LABOUR, [email protected], 514-260-2974