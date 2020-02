Annonce des finalistes aux prix Écrans canadiens 2020

La cérémonie des prix Écrans canadiens sera diffusée en direct sur CBC et CBC Gem le dimanche 29 mars 2020

TORONTO, le 18 févr. 2020 /CNW/ - L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision (l'Académie canadienne) a annoncé aujourd'hui les finalistes aux prix Écrans canadiens 2020 dans 141 catégories du cinéma, de la télévision et des médias numériques. Les prix seront décernés à Toronto au cours des cinq jours de la Semaine du Canada à l'écran, notamment lors du gala télédiffusé des prix Écrans canadiens, présenté en direct sur les ondes de CBC et du service de diffusion en continu CBC Gem le dimanche 29 mars 2020 à 20 h (21 h HA/21 h 30 HT).

Finaliste dans 26 catégories, la série à succès de CBC Schitt's Creek trône au sommet des mises en nomination en télévision et dans l'ensemble des catégories. Ces catégories comprennent : meilleure comédie; meilleur scénario, comédie et meilleure réalisation, comédie, ainsi que plusieurs sélections en interprétation dont meilleure interprétation masculine, comédie; meilleure interprétation féminine, comédie; meilleure interprétation féminine dans un rôle de soutien, comédie et meilleure interprétation masculine dans un rôle de soutien, comédie. Du côté du cinéma, l'œuvre de François Girard, The Song of Names, tient le haut du pavé avec neuf mises en nomination au total dont meilleure direction artistique, meilleures costumes et meilleurs effets visuels.

Pour consulter la liste des finalistes aux prix Écrans canadiens 2020, prière de visiter : academy.ca/nominees.

« Chaque année, les finalistes des prix Écrans canadiens relèvent la barre de l'excellence et 2020 ne fait pas exception », a affirmé Beth Janson, chef de la direction, Académie canadienne du cinéma et de la télévision. « Les histoires mises en images par nos finalistes devant et derrière la caméra nous ont touchés et inspirés, et nous avons hâte de les célébrer lors de la Semaine du Canada à l'écran. »

Le communiqué de presse intégral est disponible ici.

Le formulaire d'accréditation de média est disponible ici .

Semaine du Canada à l'écran - du 23 au 29 mars 2020

La Semaine du Canada à l'écran réunit l'industrie de l'image et du son pour célébrer les meilleurs talents du pays dans les secteurs du cinéma, de la télévision et des médias numériques par une multitude d'événements culminant avec le gala télédiffusé des prix Écrans canadiens sur les ondes de CBC le 29 mars 2020 à 20 h HE. Cette semaine vise à mobiliser, à inspirer et à informer les Canadiens de l'industrie des médias et au-delà. En plus des cinq remises de prix, la Journée familiale des fans , une occasion toujours populaire pour les amateurs de rencontrer des artisans (présentée par le Fonds Shaw-Rocket, 28 mars 2020), et le Salon des membres , conférence de perfectionnement professionnel et plateforme de cotravail (du 23 au 27 mars 2020), donnent aux membres et au grand public la chance de profiter de la Semaine du Canada à l'écran.

Les lauréats des prix Écrans canadiens et les récipiendaires de Prix spéciaux seront acclamés à l'un des cinq galas : le Gala CTV honorant des productions autres qu'en fiction (23 mars 2020), le Gala CTV honorant des productions en fiction (24 mars 2020), le Gala honorant les productions numériques (présenté en collaboration avec le Fonds indépendant de production, 28 mars 2020), le Gala honorant les arts cinématographiques (présenté par CBC Films, 29 mars 2020) et le Gala télédiffusé des prix Écrans canadiens (29 mars 2020).

