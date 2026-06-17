Annonce des bénéficiaires de la subvention pour la recherche sur le génocide en Ukraine

L'Initiative Héritage de l'Holodomor financée par AMC vise à encourager la prochaine génération de recherches internationales sur la famine-génocide de l'Holodomor.

OTTAWA, ON, le 17 juin 2026 /CNW/ - L'Initiative Héritage de l'Holodomor a annoncé aujourd'hui l'attribution de treize subventions à des personnalités universitaires internationales, dont le travail permet l'avancée de nouvelles recherches concernant l'Holodomor - la famine orchestrée par l'Union Soviétique en Ukraine en 1932-1933, un événement reconnu dans le monde entier comme l'un des plus grands génocides de l'histoire.

L'attribution de ces subventions fait suite au premier Symposium sur l'héritage de l'Holodomor, organisé à Ottawa-Gatineau du 5 au 7 mai 2026. Ce dernier a été l'occasion de présentations de la part de tous les chercheurs présélectionnés, dont les travaux portent sur l'Holodomor, son contexte historique et ses répercussions sociales et géopolitiques durables. La décision finale d'attribution des subventions a incombé à un jury d'experts composé de quatre membres, Mme Hanna Sokyrina, directrice générale adjointe du Musée national de l'Holodomor-Génocide à Kyiv, le Dr Oleh Wolowyna de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine, le Dr Florian Glassner de l'Université de la Colombie-Britannique, et le Dr Lubomyr Luciuk, professeur émérite au Collège militaire royal du Canada à Kingston.

« L'Initiative Héritage de l'Holodomor contribue à faire mieux connaître, à l'échelle internationale, l'un des plus grands crimes contre l'humanité du XXe siècle. Grâce à la recherche, à la collaboration universitaire, à la préservation de la mémoire historique et à l'éducation du public, elle veillera à ce que les millions de victimes ne soient jamais oubliées et à ce que ce crime soit pleinement reconnu comme un génocide. » -- Dr Lubomyr Luciuk, professeur émérite

Bénéficiaires de la subvention et titre de leur recherche :

Eduard Baidus (Canada) - Bordering Famine: Romania's response to the Holodomor (À la frontière de la famine : la réponse de la Roumanie à l'Holodomor)

Olena Burul (Ukraine) - What German society knew (Ce que savait la société allemande)

Derek Congram (Canada/Costa Rica) - Forensic-Archaeological Investigation of Holodomor (Enquête médico-légale et archéologique de l'Holodomor)

Kristina Hook (États-Unis) - Perpetrator Escalation, Bureaucracy, and Obscured Intent (Escalade des responsables, bureaucratie et intentions dissimulées)

Andriy Kohut (Ukraine) - Famine and Jewish colonies in southern Ukraine (Famine et colonies juives dans le sud de l'Ukraine)

Peter Melnycky (Canada) - Angels of Ambridge: Protesting the Holodomor on the streets of industrial America (Les anges d'Ambridge : manifestations contre l'Holodomor dans les rues de l'Amérique industrielle)

Olha Nikolaienko (Ukraine) - Famine and Jewish colonies in southern Ukraine (Famine et colonies juives dans le sud de l'Ukraine)

Svitlana Pavlenko (Ukraine) - The Holodomor in the Long-Term Observations of the Japanese Consulate in Odesa (L'Holodomor dans les observations à long terme du consulat japonais à Odessa)

Henry Prown (Canada) - Orwell and the Holodomor (Orwell et l'Holodomor)

Natalia Romanets (Ukraine) - Women's protests and the Holodomor (Manifestations de femmes et l'Holodomor)

Olga Ryabchenko (Ukraine) - Urban enforcers of Soviet policy in rural Ukraine (Application urbaine de la politique soviétique dans l'Ukraine rurale)

Annaliese Schenk (États-Unis) - Genocide denial in Russian discourse on the Holodomor (Le déni du génocide dans le discours russe sur l'Holodomor)

Ruslan Siromskyi (Ukraine) - Soviet disinformation and Ukrainian Canadian commemorative efforts (Désinformation soviétique et efforts commémoratifs des Ukrainiens Canadiens)

Jonathon Vsetecka (États-Unis) - Famine commissions in the late Cold War (Les commissions sur la famine à la fin de la Guerre froide)

Ces subventions représentent un total de 155 860$.

À PROPOS DU PROJET

Le Symposium sur l'héritage de l'Holodomor et l'attribution de ces subventions constituent un événement phare de l'Initiative Héritage de l'Holodomor et s'inscrivent dans le cadre du projet plus vaste Soutien aux expositions du Musée national de l'Holodomor-Génocide à Kyiv, financé par le gouvernement du Canada par l'intermédiaire d'Affaires mondiales Canada (AMC) et mis en œuvre par Cowater International en partenariat avec la Fondation Canada-Ukraine. Le projet s'associe au Musée national de l'Holodomor-Génocide à Kyiv, en Ukraine, dans le cadre de la recherche, du renforcement des capacités institutionnelles et de la sensibilisation du public du monde entier à l'Holodomor, la famine délibérée de millions de personnes ukrainiennes par le régime soviétique en 1932-1933.

Pour de plus amples renseignements :

https://www.cowater.com/hlisymposium?utm_source=press+release&utm_medium=wire&utm_campaign=HLI

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Canada, par l'intermédiaire d'Affaires mondiales Canada (AMC).

SOURCE Cowater International in partnership with the Canada Ukraine Foundation

PERSONNES RESSOURCES MÉDIA- demandes d'entretiens et d'accréditation média : Yaroslav Baran, Associé fondateur, Pendulum Group, (613) 301-8802, [email protected]; Heather Bakken, Associée fondatrice, Pendulum Group, (613) 406-5432, [email protected]