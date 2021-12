TORONTO, le 21 déc. 2021 /CNW/ - Partenaires Ninepoint LP (« Ninepoint ») est heureuse d'annoncer que Ninepoint 2022 Société en commandite accréditive (la « société en commandite ») a déposé un prospectus provisoire (le « prospectus ») associé à son placement de parts de société en commandite de catégorie nationale et de catégorie province de Québec (formant ensemble les « parts »). Un visa pour le prospectus provisoire a été délivré par les autorités réglementaires en valeurs mobilières dans chaque province et chaque territoire du Canada. Les parts sont offertes au prix unitaire de 25,00 $ avec une souscription minimale de 100 parts (2 500 $).

La société en commandite a l'intention de fournir des liquidités aux commanditaires par le biais d'un transfert à la Catégorie de fonds ressources Ninepoint au cours de la période comprise entre le 15 janvier et le 28 février 2024.

Objectif de placement de la société en commandite

L'objectif de placement de la société en commandite est d'obtenir une plus-value en capital et des avantages fiscaux importants pour les commanditaires en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions accréditives (comme définies dans le prospectus) et d'autres titres, le cas échéant, d'émetteurs du secteur des ressources (comme définis dans le prospectus). Les placements effectués avec les produits provenant des parts de la catégorie nationale seront faits auprès d'émetteurs du secteur des ressources d'un bout à l'autre du Canada et ceux effectués avec les produits provenant des parts de la catégorie Québec seront faits auprès d'émetteurs du secteur des ressources dont les activités sont principalement dans la province de Québec.

Avantages attrayants en matière de réduction d'impôt

Les sociétés en commandite accréditives constituent l'une des stratégies de réduction d'impôt les plus efficaces offertes aux Canadiens. Ninepoint prévoit que les investisseurs participant à la société en commandite auront droit à une déduction fiscale d'environ 100 % du montant investi.

Expertise des ressources

Sprott Asset Management LP (« Sprott »), l'un des principaux conseillers en placement pour les entreprises de petite et moyenne capitalisation de l'industrie des ressources au Canada, agira à titre de sous-conseiller pour la société en commandite. Au cours de sa longue histoire de placement dans le secteur des ressources, Sprott a noué des relations avec des centaines d'entreprises. Son équipe expérimentée de gestionnaires de portefeuille est secondée par une équipe d'experts techniques possédant une vaste expérience dans les domaines de l'exploitation minière et de la géologie.

Jason Mayer, gestionnaire de portefeuille, gérera les portefeuilles de la société en commandite et sera secondé par l'équipe élargie de Sprott, constituée de professionnels d'expérience en matière de placements dans le secteur des ressources.

Placeurs

Le placement est offert par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs dirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc., qui comprend

Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs Mobilières TD inc., Financière Banque Nationale inc., Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns inc., iA Gestion privée de patrimoine inc., Placements Manuvie incorporée, Raymond James Ltée, Patrimoine Richardson Limitée, Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Desjardins inc et INFOR Financial Inc.

À propos de Partenaires Ninepoint LP

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l'une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ huit milliards de dollars d'actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d'accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des revenus alternatifs et des actifs réels, en plus d'actions nord-américaines et mondiales.

À propos de Sprott Asset Management LP

Sprott est une filiale en propriété exclusive de Sprott Inc., qui s'occupe de la gestion d'actifs alternatifs et est un chef de file mondial en matière de placements effectués dans les métaux précieux et les actifs réels. Par l'intermédiaire de ses filiales situées au Canada, aux États-Unis et en Asie, Sprott Inc. s'engage à fournir aux investisseurs des stratégies de placement spécialisées, notamment en ce qui concerne les produits inscrits à la bourse, les actions sous gestion, les prêts et le courtage. Les actions ordinaires de Sprott Inc. sont cotées à la Bourse de New York sous le symbole (NYSE : SII) et à la Bourse de Toronto sous le symbole (TSX : SII). Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web www.sprott.com.

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs, y compris, sans toutefois s'y limiter, ceux déterminés par les expressions « s'attend », « a l'intention », « prévoit », « sera », et des expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent à la société en commandite. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de la société en commandite, de Ninepoint et de Sprott concernant les résultats ou événements futurs. Ces énoncés prospectifs sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats ou événements réels et les attentes actuelles. Bien que la société en commandite, Ninepoint et Sprott estiment que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs soient raisonnables, ces énoncés ne constituent en aucun cas une garantie du rendement futur, et par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés en raison de l'incertitude inhérente. Ni la société en commandite, ni Ninepoint, ni Sprott ne s'engagent à mettre à jour publiquement ou autrement tout énoncé prospectif ou toute information de nature prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs affectant cette information, sauf si la loi l'exige.

Un prospectus provisoire qui contient des renseignements importants sur ces titres a été déposé auprès des commissions en valeurs mobilières ou des autorités semblables dans tous les territoires et provinces du Canada. Les renseignements que contient ce prospectus provisoire sont toujours susceptibles d'être complétés ou modifiés. Il est possible d'obtenir une copie du prospectus provisoire auprès d'un des courtiers mentionnés plus haut. Aucune vente ou acceptation d'une offre d'achat des titres n'aura lieu avant la délivrance d'un visa pour le prospectus définitif.

