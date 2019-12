Annonce de la fusion entre le Carrefour action municipale et famille et le Réseau québécois de Villes et Villages en santé

BROSSARD, QC, le 4 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Lors d'assemblées générales extraordinaires tenues les 8 et le 20 novembre dernier, le Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS) et le Carrefour action municipale et famille (CAMF) ont mis en commun leurs forces et leurs missions respectives. En phase avec les besoins évolutifs du monde municipal, et au terme d'un processus de fusion amorcé il y a quelques mois, la nouvelle organisation entame un nouveau chapitre. Elle ambitionne de mieux répondre au besoin d'accompagnement des municipalités qui doivent relever des défis face aux enjeux de développement durable et social, de promotion de la santé et de participation citoyenne.

Grâce à leurs expertises reconnues en matière d'environnements favorables aux citoyens, du tout-petit à l'aîné, les deux organisations ont contribué activement, au cours des 30 dernières années, au développement des communautés. Elles ont accompagné des centaines de municipalités sur le plan stratégique en agissant sur les déterminants d'une meilleure qualité de vie dans le but de développer des milieux sains et sécuritaires.

« Portée par des élus proactifs qui ont la volonté d'en faire davantage pour leurs collectivités, notre nouvelle organisation offrira des services structurants en appui au développement des communautés. Partenaire stratégique du monde municipal, elle est pleinement mobilisée pour améliorer la qualité de vie et la vitalité des municipalités. En somme, c'est tout l'écosystème municipal qui bénéficiera de cette offre de service modernisée », spécifie Doreen Assaad, mairesse de Brossard et présidente du conseil d'administration transitoire.

« Bon nombre de municipalités ont besoin d'être soutenues pour agir face aux enjeux sociaux en constante évolution. Dans une perspective d'accompagnement des milieux, l'organisation mettra de l'avant des initiatives innovantes et soutiendra avec cohérence les acteurs municipaux dans l'intervention sur le terrain pour maximiser les retombées. Nous visons des actions qui seront profitables tant aux individus qu'aux collectivités », ajoute Isabelle Lizée, directrice générale du CAMF.

Le conseil d'administration transitoire, composé d'administrateurs des deux organisations, déterminera l'énoncé de mission de la nouvelle entité, sa vision d'avenir et les principes d'action qui en découlent. Au printemps 2020, une nouvelle gouvernance ainsi qu'une identité visuelle seront créées. Le CAMF assurera la prise en charge des mandats du RQVVS au cours de la période transitoire. La nouvelle organisation regroupe maintenant plus de 500 municipalités et MRC au Québec.

À propos du Carrefour action municipale et famille

Lieu de synergie, le Carrefour action municipale et famille est un moteur pour l'ensemble des intervenants du monde municipal et assure la convergence des préoccupations locales en matière de « Penser agir famille, jeunes et aînés ». Il se distingue par son expertise unique, éprouvée par ses quelque 30 ans d'implication directement sur le terrain. Le CAMF est un organisme fédérateur qui s'engage auprès des municipalités, en collaboration avec les associations, les organismes et les partenaires du milieu, à offrir des services d'accompagnement stratégiques dans le but de développer des milieux de vie qui assurent le bien-être des familles, la conciliation famille-travail, l'épanouissement et la réussite des jeunes, ainsi que le vieillissement actif.

