Annonce de la consultation publique sur un projet immobilier sur le site du magasin La Baie

Le conseil municipal a mandaté l'OCPM, lors de son assemblée du 22 février 2021, afin de consulter la population sur les projets de règlement P-21-014 intitulé « Règlement autorisant la transformation du bâtiment existant et la construction et l'occupation d'un complexe immobilier sur l'emplacement délimité par le boulevard De Maisonneuve, l'avenue Union et les rues Sainte-Catherine et Aylmer » et P-04-047-221 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ».

Le projet de règlement P-21-014 prévoit notamment des modifications pour les usages, les hauteurs, l'implantation, la volumétrie et la restauration du bâtiment existant. Le projet de règlement P-04-047-221 prévoit quant à lui des modifications du Plan d'urbanisme pour ce qui est des limites de hauteur et de la densité de construction.

La Baie souhaite transformer son complexe immobilier, principalement en démolissant les bâtiments construits en 1966 localisés sur le boulevard De Maisonneuve, pour y construire une tour de 25 étages comprenant quelques étages de commerces et principalement des bureaux pour une superficie de 63 000 mètres carrés. Cette tour serait d'une hauteur de 120 mètres. Par ailleurs, le « Colonial House », l 'édifice le plus ancien, construit en 1891, ainsi que les 4 premiers étages de l'aile construite en 1923 conserveraient un usage commercial et leurs façades seraient restaurées.

La consultation se fera dans un format adapté aux circonstances actuelles et permettra aux citoyens de s'informer et de donner leur opinion à distance selon différentes modalités.

La consultation débutera par une séance d'information virtuelle le 14 avril à 19 h. Cette séance sera diffusée en direct sur ocpm.qc.ca/labaie, sur Facebook et sur YouTube (@ocpmontreal) et sera aussi disponible en différé. Y seront présentées la démarche de la consultation ainsi que des vidéos d'information préparées par la Ville et le promoteur. Les citoyens et les groupes pourront ensuite faire parvenir, en ligne ou par téléphone, les questions qu'ils souhaitent poser. Ces questions recevront réponses lors d'une deuxième séance virtuelle avec les représentants de la Ville et du promoteur, toujours diffusée en direct, qui se tiendra le 28 avril à compter de 19 h. D'autres questions pourront alors aussi être soumises en direct par téléphone lors de cette soirée.

À compter du 29 avril, et jusqu'au 23 mai, les citoyens et les groupes pourront donner leur opinion en ligne, par la poste ou par message téléphonique. Ils auront jusqu'au 13 mai pour informer l'OCPM de leur souhait de présenter cette opinion devant les commissaires lors des séances d'audition des opinions. Les séances se tiendront à compter du 18 mai, de façon virtuelle et en personne, si les consignes sanitaires l'autorisent.

Toute l'information sur cette consultation est disponible sur le site Internet de l'Office au ocpm.qc.ca/labaie, de même qu'aux bureaux de l'Office situés au 1550, rue Metcalfe, bureau 1414.

L'OCPM est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique qui lui sont confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Ces consultations publiques servent à recueillir l'opinion des citoyens, surtout sur des projets qui relèvent des compétences municipales en urbanisme et en aménagement du territoire, mais elles peuvent aussi s'étendre à tout projet soumis par le comité exécutif ou le conseil municipal. L'OCPM a été créé tout spécialement pour que certaines consultations publiques soient menées par une entité neutre. Les rapports de consultation de l'OCPM incluent toujours une analyse des préoccupations citoyennes ainsi que des recommandations spécifiques pour guider les décisions publiques. L'Office a aussi le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

Renseignements: Luc Doray, c. 514 977-8365, [email protected]

