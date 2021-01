Annonce de la consultation publique sur le Plan directeur du campus de la montagne de L'Université de Montréal

Le conseil municipal a mandaté l'OCPM, lors de son assemblée du 14 décembre 2020, afin de consulter la population sur les projets de règlement P-20-052 intitulé « Règlement sur le développement, la conservation et l'aménagement du campus de la montagne de l'Université de Montréal et des écoles affiliées » et P-04-047-216 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ».

Le projet de règlement P-20-052 prévoit notamment préserver les secteurs de conservation et de mise en valeur écologique, permettre les projets d'agrandissement et d'aménagement extérieur, assurer une réduction du nombre d'unités de stationnement et permettre la mise aux normes de bâtiments. Les projets d'agrandissement concernent dix pavillons, notamment celui de la Faculté de musique, le pavillon Marie-Victorin, le CEPSUM, Polytechnique Montréal et le garage Louis-Colin. Ces projets sont situés à l'intérieur des limites du site patrimonial déclaré du Mont-Royal, par conséquent, en vertu du paragraphe 5° de l'article 89 de la Charte de la Ville, certaines dispositions du projet de règlement sont aussi susceptibles d'approbation référendaire.

Le projet de règlement P-04-047-216 prévoit notamment une modification de la carte « La densité de construction » de la partie I du Plan d'urbanisme à l'égard des arrondissements d'Outremont et de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et des cartes « Les limites de hauteurs », « Les taux d'implantation » et « Les milieux naturels » du document complémentaire (partie III du Plan d'urbanisme).

Les citoyens intéressés seront également invités à donner leur avis sur l'aménagement futur du campus, la conservation des patrimoines naturel, paysager, architectural et culturel, le développement durable, les objectifs pour la reconnaissance de la présence autochtone, les liens piétons et cyclables proposés ainsi que le réaménagement de la circulation véhiculaire.

La consultation se fera dans un format adapté aux circonstances actuelles et permettra aux citoyens de s'informer et de donner leur opinion à distance selon différentes modalités.

La consultation débutera par une séance d'information virtuelle, le 10 février à 19 h. Cette séance sera diffusée en direct sur ocpm.qc.ca/campus-udem, sur Facebook, sur Twitter/Périscope et sur YouTube (@ocpmontreal) et sera aussi disponible en différé. Y seront présentées la démarche de la consultation ainsi que des vidéos d'information préparées par la Ville et l'Université de Montréal. Les citoyens et les groupes pourront ensuite faire parvenir, en ligne ou par téléphone, les questions qu'ils souhaitent poser. Ces questions recevront réponses lors d'une deuxième séance virtuelle avec les représentants de la Ville et de l'Université, toujours diffusée en direct, qui se tiendra le 24 février à compter de 19 h. D'autres questions pourront alors aussi être soumises en direct par téléphone lors de cette soirée.

À compter du 25 février, et jusqu'au 5 avril, les citoyens et les groupes pourront donner leur opinion en ligne, par la poste ou par message téléphonique. Ils auront jusqu'au 18 mars pour informer l'OCPM de leur souhait de présenter cette opinion devant les commissaires lors des séances d'audition des opinions. Les séances se tiendront à compter du 23 mars, de façon virtuelle et en personne, si les consignes sanitaires l'autorisent.

Toute l'information sur cette consultation est disponible sur le site Internet de l'Office au ocpm.qc.ca/campus-udem, de même qu'aux bureaux de l'Office situés au 1550, rue Metcalfe, bureau 1414.

L'OCPM est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique qui lui sont confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Ces consultations publiques servent à recueillir l'opinion des citoyens, surtout sur des projets qui relèvent des compétences municipales en urbanisme et en aménagement du territoire, mais elles peuvent aussi s'étendre à tout projet soumis par le comité exécutif ou le conseil municipal. L'OCPM a été créé tout spécialement pour que certaines consultations publiques soient menées par une entité neutre. Les rapports de consultation de l'OCPM incluent toujours une analyse des préoccupations citoyennes ainsi que des recommandations spécifiques pour guider les décisions publiques. L'Office a aussi le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

