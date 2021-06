Annonce d'un projet soutenu par le Fonds régions et ruralité

SAGUENAY, QC, le 29 juin 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, invite les représentants des médias à une conférence de presse qui aura lieu le 30 juin prochain.

Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la mairesse de Saguenay et présidente du comité régional de sélection de projets pour le volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité, Mme Josée Néron, ainsi que de la directrice générale par intérim du Festival International des Rythmes du Monde, Mme Chantal Boivin.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Mercredi 30 juin 2021 Heure : 9 h Lieu : Place du Citoyen 155, rue Racine Est Saguenay (Québec) G7H 1R5 (arrondissement Chicoutimi)

Consignes pour participer à l'événement

Afin de respecter les consignes sanitaires en vigueur, seuls les journalistes préalablement inscrits pourront assister à la conférence en présentiel.

Les journalistes qui désirent prendre part à cette activité de presse ont l'obligation de confirmer leur présence avant le mardi 29 juin à 16 h à l'adresse courriel [email protected].

Avis COVID-19 : Les personnes qui souhaitent assister à la conférence de presse ne doivent présenter aucun symptôme comparable à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. De plus, notez que le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts.

